Γαλλικές εκλογές: Μάχη στήθος με στήθος για Μακρόν-Λεπέν - Στις 21:00 οι πρώτες προβλέψεις

Αμφίρροπο φαίνεται ότι θα είναι το αποτέλεσμα του πρώτου γύρου των προεδρικών εκλογών στη Γαλλία. Οι κάλπες κλείνουν στις 20:00 ώρα Γαλλίας (21:00) και οι πρώτες εκτιμήσεις αναμένονται λίγα λεπτά αργότερα.

Σύμφωνα με τη βελγική εφημερίδα «La Libre», ο Εμανουέλ Μακρόν έχει ένα μικρό προβάδισμα 24,7%, έναντι της Μαρίν Λεπέν που συγκεντρώνει ποσοστό της τάξεως του 23,5%.

Η αποχή προβλέπεται μεταξύ 24% και 26%, ποσοστό που εμφανίζεται να είναι μεγαλύτερο σε σχέση με τον πρώτο γύρο των προεδρικών εκλογών του 2017 που ήταν στο 22,2%. Ωστόσο μάλλον θα είναι μικρότερο από το μέγιστο ποσοστό αποχής που έχει σημειωθεί σε πρώτο γύρο γαλλικών προεδρικών εκλογών, δηλαδή από το 28,4% του 2002.

Chart from @AFPgraphics comparing turnout at 1000 GMT and 1500 GMT with prior French presidential election first rounds



Polls close at 1800 GMT#Presidentielles2022 pic.twitter.com/oZpzI7yHVy