Γ. Γεραπετρίτης: Από Πέμπτη η διάθεση 900.000 self tests σε εργαζομένους ιδιωτικού και δημόσιου τομέα

Τη διάθεση 900.000 self test σε πολλές κατηγορίες εργαζομένων του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα από την ερχόμενη Πέμπτη γνωστοποίησε ο υπουργός Επικρατείας, Γιώργος Γεραπετρίτης, μια ημέρα μετά τις εξαγγελίες του πρωθυπουργού για την επέκταση των αυτοδιαγνωστικών τεστ στους εργαζομένους λιανεμπορίου, μεταφορές και delivery.

Μιλώντας στο OPEN ο υπουργός ανέφερε ότι θα χρησιμοποιηθούν σε εργαζομένους πολλών τομέων όπως τράπεζες, δικαστήρια, λιανεμπόριο και το μέρος της εστίασης που λειτουργεί.

Ερωτηθείς για τις μετακινήσεις το Πάσχα ανέφερε ότι είναι πολύ νωρίς για να γίνουν προβλέψεις, ωστόσο είμαστε πολύ πιο κοντά στην ελευθερία. «Έχουμε στην διάθεσή μας όπλα όπως ο εμβολιασμός και τα self test», είπε χαρακτηριστικά.



Αναφερόμενος στην έναρξη χρήσης των self tests, ο κ. Γεραπετρίτης είπε πως αποδεικνύεται από τα πρώτα στοιχεία ότι στα σχολεία είναι αποτελεσματικά καθώς σε ποσοστό πάνω από 90% επιβεβαιώθηκε ότι ήταν θετικά τα δείγματα. Αυτό δείχνει ότι τα self test έχουν πολύ υψηλή ακρίβεια. Είπε ακόμα ότι τον Μάϊο θα έχουν γίνει 3 εκατομμύρια εμβολιασμοί.



Ο κ. Γεραπετρίτης κάλεσε τους ανθρώπους μεγαλύτερης ηλικίας να μην διστάζουν και να πάνε να εμβολιαστούν. Στο ερώτημα για τα φαινόμενα συνωστισμού είπε ότι έλεγχοι γίνονται αλλά θα πρέπει και οι νεότερης ηλικίας πολίτες που αισθάνονται άτρωτοι να είναι προσεκτικοί.