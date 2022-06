Φον ντερ Λάιεν σε Ζελένσκι: Την ερχόμενη εβδομάδα η γνωμοδότηση για την ένταξη της Ουκρανίας στην ΕΕ

Μέχρι το τέλος της ερχόμενης εβδομάδας θα έχει γίνει γνωστή η γνωμοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το αίτημα της Ουκρανίας για ένταξη στην ευρωπαϊκή κοινότητα, όπως είπε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν στον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Σε κοινή τους συνέντευξη Τύπου στο Κίεβο, η επικεφαλής της Κομισιόν τόνισε ότι οι συζητήσεις με τον Ουκρανό πρόεδρο «θα μας επιτρέψουν να ολοκληρώσουμε την αξιολόγηση μέχρι το τέλος της επόμενης εβδομάδας» για το αν θα προταθεί η Ουκρανία ως υποψηφία για ένταξη. Κίνηση, η οποία θα αποτελέσει το πρώτο βήμα μιας μακράς διαδικασίας.

Και οι 27 κυβερνήσεις των χωρών της ΕΕ θα πρέπει να συμφωνήσουν να χορηγηθεί στην Ουκρανία καθεστώς υποψήφιας χώρας, ούτως ώστε να υπάρξουν στη συνέχεια εκτενείς συνομιλίες για τις μεταρρυθμίσεις που απαιτούνται πριν το Κίεβο κριθεί έτοιμο για την ένταξη.

