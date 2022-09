Φον ντερ Λάιεν σε Τρας: Αναμένουμε να τηρηθεί η συμφωνία για το Brexit

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν δήλωσε σήμερα ότι αναμένει η Βρετανία να σεβαστεί όλες τις πλευρές της συμφωνίας του Brexit υπό την νέα πρωθυπουργό Λιζ Τρας.

«Μαζί αντιμετωπίζουμε πολλές προκλήσεις, από την κλιματική αλλαγή έως τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία. Προσβλέπω σε μια εποικοδομητική σχέση, σε πλήρη σεβασμό των συμφωνιών μας», ανέφερε η φον ντερ Λάιεν σε ανάρτηση στο Twitter.

Congratulations @trussliz . The EU and the UK are partners. We face many challenges together, from climate change to Russia’s invasion of Ukraine. I look forward to a constructive relationship, in full respect of our agreements.

Σημειώνεται ότι, αν και είχε ταχθεί κατά του Brexit το 2016, η μέχρι σήμερα υπουργός Εξωτερικών της Βρετανίας στη συνέχεια στήριξε φανατικά την αποχώρηση της χώρας της από την ΕΕ, υιοθετώντας συχνά έναν πολύ δηκτικό τόνο απέναντι στις Βρυξέλλες. Εκείνη ήταν που προώθησε τον νόμο με τον οποίο το Λονδίνο σκοπεύει να μην τηρήσει το πρωτόκολλο για τη Βόρεια Ιρλανδία, γεγονός που εγείρει τον κίνδυνο ενός εμπορικού πολέμου της Βρετανίας με τους Ευρωπαίους.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει ήδη ξεκινήσει σε βάρος του Ηνωμένου Βασιλείου επτά διαδικασίες επί παραβάσει και μπορεί να προσφύγει στα ευρωπαϊκά δικαστήρια για μη τήρηση όσων προβλέπονται από αυτό το πρωτόκολλο, στόχος του οποίου είναι να προστατευθεί η ακεραιότητα της ενιαίας ευρωπαϊκής αγοράς και να αποφευχθεί ταυτόχρονα η επιστροφή στα «σκληρά» χερσαία σύνορα μεταξύ της Ιρλανδίας και της Βόρειας Ιρλανδίας.

Ο Γερμανός καγκελάριος Όλαφ Σολτς συνεχάρη σήμερα τη Λιζ Τρας για τη νίκη της στη μάχη της ανάδειξης του ηγέτη του Συντηρητικού κόμματος, μια θέση που την οδηγεί στην πρωθυπουργία του Ηνωμένου Βασιλείου.

«Συγχαρητήρια για τον νέο σου ρόλο @trussliz (Λιζ Τρας)! Ανυπομονώ για τη συνεργασία μας σε αυτούς τους δύσκολους καιρούς», ανέφερε ο Σολτς σε ανάρτησή του στο Twitter. «Το Ηνωμένο Βασίλειο και η Γερμανία θα συνεχίσουν να συνεργάζονται στενά –ως εταίροι και φίλοι».

Congratulations on your new role, @trussliz! I am looking forward to our cooperation in these challenging times. The UK and Germany will continue to work closely together - as partners and friends.