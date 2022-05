Φινλανδός πρόεδρος: Θα ζητήσουμε ένταξη στο ΝΑΤΟ τις επόμενες ημέρες - «Λάθος ο τερματισμός της ουδετερότητας» απαντά ο Πούτιν

Τηλεφωνική επικοινωνία με τον Ρώσο ομόλογό του Βλαντίμιρ Πούτιν είχε ο Φινλανδός πρόεδρος Σάουλι Νιινίστο σήμερα Σάββατο, σχετικά με την επικείμενη υποψηφιότητα της σκανδιναβικής χώρας για να ενταχθεί στο ΝΑΤΟ, κάτι στο οποίο αντιτίθεται η Μόσχα, ανακοίνωσε το Ελσίνκι.

«Η συνομιλία υπήρξε άμεση και χωρίς περιστροφές και διεξήχθη χωρίς εκνευρισμό. Θεωρήθηκε σημαντικό να αποφευχθούν οι εντάσεις», αναφέρει ο Νιινίστο σε ανακοίνωση της φινλανδικής προεδρίας.

Η ανακοίνωση του Φινλανδού προέδρου

«Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας της Φινλανδίας Σάουλι Νιινίστο είχε τηλεφωνική συνομιλία με τον πρόεδρο της Ρωσίας Βλαντίμιρ Πούτιν το Σάββατο 14 Μαΐου 2022.

Ο πρόεδρος Νιινίστο είπε στον πρόεδρο Πούτιν πόσο θεμελιώδεις ήταν οι ρωσικές απαιτήσεις το τέλος του 2021 που είχαν ως στόχο να εμποδίσουν χώρες να ενταχθούν στο ΝΑΤΟ και ότι η μαζική εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία τον Φεβρουάριο του 2022 έχει αλλάξει το περιβάλλον ασφάλειας της Φινλανδίας. Ο πρόεδρος Νιινίστρο ανακοίνωσε ότι η Φινλανδία αποφάσισε να ζητήσει ένταξη στο ΝΑΤΟ τις επόμενες ημέρες.

Ο πρόεδρος Νιινίστο υπογράμμισε ότι είχε πει ήδη στον πρόεδρο Πούτιν στην πρώτη τους συνάντηση το 2012 ότι κάθε ανεξάρτητο κράτος μεγιστοποιεί την ασφάλειά του. Αυτό ακριβώς συμβαίνει τώρα. Με την ένταξή της στο ΝΑΤΟ η Φινλανδία ενισχύει την ασφάλειά της και αναλαμβάνει τις ευθύνες της. Δεν είναι μακριά από κανέναν. Επίσης στο μέλλον, η Φινλανδία επιθυμεί να απαντήσει στα πρακτικά ερωτήματα που προκύπτουν από τη γειτνίαση με τη Ρωσία με έναν σωστό και επαγγελματικό μέλλον.

Ο πρόεδρος Νιινίστο επανέλαβε τη βαθιά του ανησυχία για τον ανθρώπινο πόνο που έχει προκαλέσει ο πόλεμος που διεξάγει η Ρωσία στην Ουκρανία. Ο πρόεδρος Νιινίστο τόνισε την επιτακτική ανάγκη για ειρήνη. Επίσης, μετέφερε μηνύματα για την ασφαλή απομάκρυνση των πολιτών, τα οποία είχε απευθύνει και κατά την επικοινωνία του με τον πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα».

