Εξιτήριο για τον Τάιγκερ Γουντς, αλλά όχι και για την... αστυνομική έρευνα του τροχαίου του

Στην οικία του στη Νότια Φλόριντα συνεχίζει τους επόμενους μήνες την αποθεραπεία του ο Τάιγκερ Γουντς, τρεις εβδομάδες μετά το σοβαρό τροχαίο στο οποίο ενεπλάκη στην Καλιφόρνια. Ο 45χρονος σταρ του γκολφ κατόρθωσε στις 23/2 να βγει ζωντανός από τα συντρίμμια του SUV του χάρη στο σύστημα αερόσακων και υποβλήθηκε σε πολλαπλές επεμβάσεις στο δεξί πόδι του, στο οποίο τοποθετήθηκαν καρφιά και λάμα. Ο Αμερικανός ανακοίνωσε τα ξημερώματα της Τετάρτης (17/3) μέσω Twitter ότι έλαβε εξιτήριο από την κλινική και συνεχίζει την αποκατάσταση στο σπίτι του.

Οι αρχές του Λος Αντζελες έχουν τονίσει ότι επρόκειτο για ατύχημα. Δεν υπήρξαν ενδείξεις μηχανικής βλάβης, ωστόσο ανεξάρτητοι ειδικοί εμπειρογνώμονες έχουν αρχίσει να αμφισβητούν την αστυνομική έρευνα για τις συνθήκες και τα αίτια του ατυχήματος. Δεν είναι λίγοι εκείνοι που κατηγορούν τις αρχές για «ευνοϊκή μεταχείριση» του Γουντς και πολλά μέρη και σημεία της έρευνας δέχονται «πυρά» και κριτική...

Ειδικοί εγκληματολόγοι, σε συνέντευξή τους στην εφημερίδα «USA Today» τόνισαν ότι οι δημόσιοι ερευνητές όφειλαν να έχουν μία πιο εμπεριστατωμένη άποψη πριν καταλήξουν στα συμπεράσματά τους. Οι ίδιοι απορούν γιατί το περιστατικό χαρακτηρίστηκε άμεσα «καθαρό ατύχημα», ενώ καθυστέρησε ιδιαιτέρως η είσοδος στον χώρο του ατυχήματος του εμπειρογνώμονα αναγνώρισης ναρκωτικών ουσιών.

Τα διαθέσιμα στοιχεία έκαναν λόγο για απροσεξία του Τάιγκερ Γουντς ή ακόμη και το ενδεχόμενο να κοιμήθηκε πάνω στο τιμόνι του... Ο ίδιος ο διάσημος γκολφέρ, όταν συνήλθε και ήταν σε θέση να δώσει κατάθεση, επισήμανε πως δεν θυμόταν πώς συνέβη του ατύχημα. Οι αρχές της πόλης, ωστόσο, επιμένουν ότι πιθανότατα κοιμόταν, καθώς το όχημα συνέχισε αρχικά ευθεία και δεν βγήκε άμεσα εκτός του αυτοκινητοδρόμου. Ενώ οι τραυματισμοί στο πόδι του έδειξαν ότι επιχείρησε να πατήσει φρένο κατά την πρόσκρουση.

Λίγες ημέρες πριν από την επιστροφή στο σπίτι του ανακοίνωσε πως ήρθε σε συμφωνία παραχώρησης της εικόνας του στο βιντεοπαιχνίδι PGA Tour 2K. Η συνεργασία αυξάνει ακόμη περισσότερο την αποδοτικότητα του χορηγικού χαρτοφυλακίου του. Σύμφωνα με το Forbes, τα συνολικά έσοδα της 25ετούς καριέρας του ξεπερνούν το 1,5 δισ. δολάρια και το 90% αυτών είναι από εμπορικές συμφωνίες εκτός γηπέδου! Η περιουσία του υπολογίζεται στα 800 εκατ. δολάρια.

We’re thrilled to announce that @TigerWoods is coming back to golf video games with @PGATOUR2K, in partnership with 2K and @hb_studios. We can’t wait to share more about the future of the franchise! https://t.co/XswY6LLTaL pic.twitter.com/zRU9o4k7ta