Εύκολη νίκη Τσιτσιπά στο Australian Open - Κέρδισε τον Σίνερ με 3-0

Την καλύτερη του εμφάνιση, μέχρι στιγμής στη Μελβούρνη, πραγματοποίησε ο Στέφανος Τσιτσιπάς ο οποίος νίκησε με 3-0 τον Γιανίκ Σίνερ, τον Νο10 της παγκόσμιας κατάταξης και προκρίθηκε πανηγυρικά στην τελική τετράδα του Australian Open.

Σημειώνεται πως αυτή θα είναι η τρίτη του παρουσία σε ημιτελικούς στη Μελβούρνη κι η δεύτερη συνεχόμενη (2019, 2021) με τον Στέφανο Τσιτσιπά να αντιμετωπίζει τον νικητή του αγώνα του Ντανίλ Μεντβέντεφ με τον Φελίξ Οζε Αλιασίμ.



Statement made ‼️



🇬🇷 @steftsitsipas puts in a flawless performance to defeat Jannik Sinner 6-3 6-4 6-2 and advance to his third #AusOpen semifinal.#AO2022 pic.twitter.com/oEHvMtsDRB