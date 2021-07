Ερντογάν – Τατάρ: Ανακοίνωσαν «πιλοτικό άνοιγμα» του 3,5% της Αμμοχώστου

Το άνοιγμα του 3,5% της περιοχής της Αμμόχωστου ανακοίνωσε πριν από λίγο ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, καλώντας τους Ελληνοκυπρίους να κάνουν αιτήσεις στην επιτροπή που έχει συστήσει το ψευδοκράτος για να πάρουν πίσω τις περιουσίες τους, υπό τον όρο βέβαια, ότι θα αναγνωρίσουν την Τουρκοκυπριακή διοίκηση.

Η ανακοίνωση αφορά σε πολύ μικρή περιοχή της κατεχόμενης πόλης, αναλογεί σε μερικά σπίτια, ωστόσο, όπως λέχθηκε από τους Ερντογάν – Τατάρ, αποτελεί την αρχή για νέα ζωή στα Βαρώσια. Ο Τούρκος Πρόεδρος υποστήριξε ότι το άνοιγμα της εν λόγω περιοχής θα γίνει με σεβασμό στα δικαιώματα των ιδιοκτητών.

Αναφερόμενος στους Ελληνοκύπριους, ο Ταγίπ Ερντογάν δήλωσε πως «βλέπουμε ακόμα και σήμερα κάποιους που λαχταρούν για σφαγές όπως αυτές που γίνονταν πριν το 1974». Οι Ελληνοκύπριοι «δεν είναι ειλικρινείς μαζί μας» πρόσθεσε.

Ο Τούρκος πρόεδρος συμπλήρωσε ότι «δεν έχουμε άλλα 50 χρόνια να ξοδέψουμε στην Κύπρο», προσθέτοντας ότι «οι τουρκικές προθέσεις για ειρηνική επίλυση του ζητήματος, είναι ακόμα στο τραπέζι».

Ο Ερσίν Τατάρ είπε ότι το Αζερμπαϊτζάν είναι μια αδερφή χώρα, στο ψευδοκράτος βρίσκεται αντιπροσωπεία από την συγκεκριμένη χώρα, «και σε αυτών την καρδιά υπάρχει η ανάπτυξη των σχέσεων με την τδβκ», όπως αποκάλεσε το ψευδοκράτος. Το να βρίσκεται η αντιπροσωπεία στα κατεχόμενα μια τέτοια μέρα, είναι ένα μήνυμα προς την διεθνή κοινότητα, πρόσθεσε και εξέφρασε την πεποίθηση πως «οι σχέσεις θα αναπτυχθούν με την πάροδο του χρόνου».

