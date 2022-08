Επιμένει στα περί ελληνικής παρενόχλησης η Τουρκία - Θα καταθέσει «στοιχεία» στο ΝΑΤΟ

Επιμένει η Άγκυρα στο αφήγημα της για κλείδωμα από τα ελληνικά S-300 τουρκικών μαχητικών που συμμετείχαν σε ΝΑΤΟική άσκηση, επιχειρώντας να δημιουργήσει ζήτημα στους κόλπους της Συμμαχίας.

Όπως μετέδωσε πριν από λίγο το τουρκικό πρακτορείο ειδήσεων Anadolu, «η Τουρκία θα καταθέσει τα αρχεία καταγραφών στο ΝΑΤΟ και τους συμμάχους της που θα αποδεικνύουν την παρενόχληση της 23ης Αυγούστου από τους ελληνικούς S-300 εναντίον τουρκικών F-16 κατά τη διάρκεια αποστολής τους σε διεθνή εναέριο χώρο»

#BREAKING Türkiye to submit radar logs to NATO, allies, showing Aug. 23 harassment by Greek S-300s against Turkish F-16 jets during mission in int'l airspace, according to sources pic.twitter.com/p4D87lzN4K