Επικοινωνία Ζελένσκι - Μακρόν για τη Ζαπορίζια

Για την «πολύ ανησυχητική κατάσταση» γύρω από τον πυρηνικό σταθμό της Ζαπορίζια, σύνομίλησαν ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν, με τον Ουκρανό ομόλογό του, σύμφωνα με ανακοίνωση του Μεγάρου των Ηλυσίων.

Οι δύο πρόεδροι συζήτησαν για τις εξελίξεις και «την κατάσταση που παραμένει πολύ ανησυχητική» και «εξέφρασαν τη στήριξή τους στη δουλειά που κάνει ο Διεθνής Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας (ΙΑΕΑ)», υπογράμμισε η γαλλική προεδρία.

Ο Μακρόν ρώτησε επίσης τον Ζελένσκι ποιες είναι οι εξελίξεις επί του πεδίου και ζήτησε να μάθει ποιες είναι οι ανάγκες της Ουκρανίας τις οποίες θα μπορούσε να καλύψει η Γαλλία. Αυτήν την εβδομάδα, οι ΗΠΑ ανακοίνωσαν ένα νέο πακέτο στρατιωτικής βοήθειας, ύψους 2,8 δισ. δολαρίων, για το Κίεβο.

«Έθεσα το ζήτημα απαγόρευσης έκδοσης βίζας για τους Ρώσους», ανέφερε ο Ουκρανός πρόεδρος σε ανάρτησή του, αναφερθείς στην εν λόγω επικοινωνία.

