Επικοινωνία Στόλτενμπεργκ με Ερντογάν - Τι ζήτησε ο Τούρκος πρόεδρος

Επικοινωνία με τον πρόεδρο της Τουρκίας, Ταγίπ Ερντογάν είχε ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, Γενς Στόλτενμπεργκ, ενόψει της Συνόδου Κορυφής της Συμμαχίας στη Μαδρίτη. Ειδικότερα, σε ανάρτησή του στο τουίτερ, ο κ. Στόλτενμπεργκ αναφέρει:

«Εποικοδομητική συνομιλία με τον πρόεδρο της Τουρκίας, Ταγίπ Ερντογάν ενόψει της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ. Συζητήσαμε τη σημασία της αντιμετώπισης των θεμιτών ανησυχιών της Τουρκίας για την ασφάλεια σχετικά με την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και την επίτευξη προόδου στη διαδικασία ένταξης στο ΝΑΤΟ για τη Φινλανδία και τη Σουηδία».

Constructive conversation with President @RTErdogan ahead of the #NATOsummit. We discussed the importance of addressing #Türkiye’s legitimate security concerns on the fight against terrorism & making progress in the #NATO accession process for #Finland & #Sweden.