Παγκόσμιο διαδικτυακό Μπλάκ Άουτ: «Έπεσαν» κυβερνητικοί και ενημερωτικοί ιστότοποι και διαδικτυακές πλατφόρμες

Shutterstock

Πολλοί ιστότοποι σε όλο τον κόσμο, ανάμεσά τους ειδησεογραφικοί και κυβερνητικοί, όπως ο ιστότοπος του Λευκού Οίκου, η Financial Times και Bloomberg τέθηκαν εκτός λειτουργίας σήμερα με το πρόβλημα να οφείλεται στην αμερικανική εταιρεία cloud computing Fastly η οποία τους παρέχει βασικές υπηρεσίες.

Ωστόσο κάποιες ιστοσελίδες είναι εκ νέου προσβάσιμες έπειτα από νέες προσπάθειες σύνδεσης με την Fastly να υποστηρίζει ότι η αιτία πίσω από την παγκόσμια διακοπή του διαδικτύου που παρατηρήθηκε νωρίτερα έχει εντοπιστεί και ότι η επιδιόρθωση έχει γίνει.

Από το μπλάκ άουτ επηρεάστηκαν μεταξύ άλλων, ο ιστότοπος του Λευκού Οίκου και αυτός της βρετανικής κυβέρνησης, οι οποίοι εμφάνιζαν το μήνυμα "Error 503 Service Unavailable".

Νωρίτερα είχε γίνει γνωστό ότι οι ιστοσελίδες πολλών μεγάλων ειδησεογραφικών μέσων ενημέρωσης, μεταξύ των οποίων αυτές των εφημερίδων The Guardian, Financial Times, The New York Times, Le Monde, καθώς και του Bloomberg News, του CNN και του BBC βρίσκονταν εκτός λειτουργίας.

Προβλήματα ανέφεραν και οι χρήστες της πλατφόρμας Reddit, όπως και οι ιστοσελίδες, Stack Overflow, GitHub, Hulu, HBO Max, Quora, PayPal, Vimeo και Shopify.