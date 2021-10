«Έπεσαν» Facebook, Instagram και Whatsapp - Αδυναμία πρόσβασης σε εκατομμύρια χρήστες παγκοσμίως

Πρόβλημα με το Facebook και το Instagram αντιμετωπίζουν δεκάδες χιλιάδες χρήστες στην Ελλάδα καθώς δεν έχουν πρόσβαση από τις 6μιση το απόγευμα και μετά.

Ειδικότερα, το Facebook ενημερώνει όποιον προσπαθεί να εισέλθει στον λογαριασμό του πως «κάτι πήγε λάθος», ενώ στο Instagram δεν ανανεώνεται η ροή.

Η εταιρεία προχώρησε σε επίσημη τοποθέτηση μέσω twitter σημειώνοντας ότι συνεχίζονται οι εργασίες αποκατάστασης του προβλήματος ζητώντας συγγνώμη από τους χρήστες που αντιμετωπίζουν προβλήματα.

We’re aware that some people are having trouble accessing our apps and products. We’re working to get things back to normal as quickly as possible, and we apologize for any inconvenience.