Ένας νεκρός στο Κίεβο από συντρίμμια πυραύλου που έπεσαν σε πολυκατοικία

Τουλάχιστον ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του και άλλοι τρεις τραυματίστηκαν όταν συντρίμμια πυραύλου που καταρρίφθηκε από την ουκρανική αντιαεροπορική άμυνα έπεσαν σε πολυκατοικία στο Κίεβο, ανακοίνωσαν οι ουκρανικές υπηρεσίες άμεσης βοήθειας.

A man was killed in #Kyiv as a result of a downed rocket.



Another three were injured and 30 were evacuated. The cause was a fire and partial collapse of the structures of the upper floors of an apartment building. This is reported by the Ministry of Emergency Situations. pic.twitter.com/khHKYssJVJ — NEXTA (@nexta_tv) March 17, 2022

Η δεκαξαώροφη πολυκατοικία χτυπήθηκε στις 05:02 (τοπική ώρα και ώρα Ελλάδας), σύμφωνα με τις αρχές. Απομακρύνθηκαν με ασφάλεια περίπου τριάντα κάτοικοι του κτιρίου. Πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στην πολυκατοικία κατασβέστηκε, πάντα σύμφωνα με τις ουκρανικές υπηρεσίες πρώτων βοηθειών.

«Κατά την άφιξή τους, οι διασώστες διαπίστωσαν ότι ως αποτέλεσμα ενός κατεστραμμένου υπολείμματος βλήματος, ο 16ος και τεχνικός όροφος του κτιρίου κατεδαφίστηκε και ο 16ος όροφος του διαμερίσματος πυρπολήθηκε», ανέφερε η υπηρεσία σε ενημέρωση σήμερα το πρωί.

Βομβαρδισμός θεάτρου στη Μαριούπολη

Εντωμεταξύ, οι ουκρανικές αρχές κατηγόρησαν σήμερα Πέμπτη τη Ρωσία πως κατέστρεψε χθες με αεροπορικό βομβαρδισμό θέατρο της Μαριούπολης στο οποίο είχαν καταφύγει πάνω από χίλιοι άνθρωποι. «Οι εισβολείς κατέστρεψαν το Θέατρο, κτίριο όπου είχαν βρει καταφύγιο πάνω από χίλιοι άνθρωποι. Δεν θα το συγχωρήσουμε ποτέ», ανέφερε ο δήμος της Μαριούπολης μέσω Telegram.

This video from a bomb shelter of #MARIUOPOL #mariupol theater was filmed only 5 days ago by the local tv station. The full version is here - https://t.co/mWgFrTPgIq Hope some of these people survived #UkraineUnderAttack #Ukraine #PutinWarCriminal pic.twitter.com/60rl5kyCQD — Julia Gorodetskaya (@gorodetskaya) March 16, 2022

Η αμερικανική εταιρεία Maxar Technologies, ειδικευμένη στις δορυφορικές εικόνες, έδωσε χθες στη δημοσιότητα φωτογραφία του Δραματικού Θεάτρου που τραβήχτηκε τη Δευτέρα, κατ’ αυτήν. Στο στιγμιότυπο αυτό, διακρίνεται η λέξη «παιδιά» γραμμένη στο έδαφος με τεράστια λευκά γράμματα στη ρωσική γλώσσα, μπροστά και πίσω από το κτίριο.

The words “children” were written in Russian in large white letters in front of & behind the theater that was destroyed in #Mariupol today. These were added around March 12. Video posted on March 10 shows theater packed with sheltering families. @Maxar https://t.co/nrQLa2V6Ro pic.twitter.com/paKUEBQww2 — Christoph Koettl (@ckoettl) March 16, 2022

Εκτέλεση δέκα πολιτών

Παράλληλα, ομάδα δέκα ανθρώπων εκτελέστηκε στη βόρεια ουκρανική πόλη Τσερνιχίβ, καθώς βρισκόταν στην ουρά για ψωμί, σύμφωνα με μέσα ενημέρωσης.

Το υπουργείο Άμυνας της Ρωσίας αρνήθηκε πως ευθύνονται οι δυνάμεις του για το μακελειό, υποστηρίζοντας ότι δεν είναι ανεπτυγμένες ρωσικές μονάδες στην πόλη, κάνοντας λόγο είτε για δολοφονίες από ουκρανικές δυνάμεις είτε για υπόθεση που έστησε η ουκρανική υπηρεσία κατασκοπείας.