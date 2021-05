Ενα tweet του Έλον Μασκ έριξε ξανά το Bitcoin

Ο Έλον Μασκ, άφησε να εννοηθεί το βράδυ της Κυριακής μέσω Twitter, ότι η εταιρεία πούλησε ή ενδέχεται να πουλήσει την υπόλοιπη συμμετοχή της σε Bitcoin, οδηγώντας το κρυπτονόμισμα σε απώλειες.

Η τιμή του Bitcoin σημείωσε απώλειες μετά το σχόλιο του Μασκ, κινούμενη στα 42.241,44 δολάρια, σύμφωνα με στοιχεία της Coin Metrics που επικαλείται το αμερικανικό δίκτυο CNBC.

«Οι Bitcoiners θα χαστουκίσουν τους εαυτούς τους το επόμενο τρίμηνο όταν ανακαλύψουν ότι η Tesla παράτησε την υπόλοιπη συμμετοχή της. Με το μίσος που λαμβάνει ο Μασκ, δεν θα τον κατηγορούσα… » έγραψε ένας χρήστης του twitter στον οποίο ο Μασκ απάντησε «Πράγματι».

Bitcoiners are going to slap themselves next quarter when they find out Tesla dumped the rest of their #Bitcoin holdings.



With the amount of hate @elonmusk is getting, I wouldn’t blame him…