Έλον Μασκ: Προσκαλεί σε «μονομαχία» τον Βλαντιμίρ Πούτιν

Ο διευθύνων σύμβουλος της Tesla, Έλον Μασκ, προκάλεσε σήμερα μέσω ανάρτησή του τον Ρώσο Πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν σε αγώνα ανάμεσά τους, χωρίς να αναφέρεται στον τρόπο με τον οποίο είναι εφικτό να υλοποιηθεί η πρόσκλησή του.

Με ανάρτησή του στο twitter ο Μασκ αναφέρει: στο Twitter «με το παρόν προκαλώ τον Πούτιν σε μονονομαχία», γράφοντας το όνομα του Ρώσου προέδρου στα ρωσικά, όπως στα ρωσικά έγραψε και το όνομα της Ουκρανίας λέγοντας ότι «το διακύβευμα είναι η Ουκρανία».

I hereby challenge Владимир Путин to single combat Stakes are Україна

Εν συνεχεία με δεύτερο twitter πρόσθεσε: «Συμφωνείτε με αυτόν τον αγώνα;», ενώ απαντώντας σε σχόλιο είπε ότι «αν ο Πούτιν μπορούσε τόσο εύκολα να ταπεινώσει τη Δύση, τότε θα δεχόταν την πρόκληση. Αλλά δεν θα το κάνει.»

