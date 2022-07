Έλον Μασκ: Κάνω ό,τι καλύτερο μπορώ για να συμβάλλω κατά της υπογεννητικότητας

Η κατάρρευση του ποσοστού γεννήσεων είναι ο μεγαλύτερος κίνδυνος που αντιμετωπίζει ο πολιτισμός, αναφέρει σε ανάρτησή του στο twitter ο Έλον Μασκ ο οποίος σχολιάζοντας δημοσίευμα που παρουσίαζε δικαστικά έγγραφα, βάσει των οποίων έγινε πατέρας τον περασμένο Νοέμβρη σε δίδυμα με άλλη γυναίκα, ενώ περίμενε δεύτερο παιδί με τη σύζυγό του τόνισε πως κάνει ό,τι καλύτερο μπορώ για να βοηθήσω κατά της κρίσης της υπογεννητικότητας.

Doing my best to help the underpopulation crisis.



A collapsing birth rate is the biggest danger civilization faces by far.