Ελβετία - Δημοψήφισμα: Οι πολίτες είπαν «ναι» στο κυβερνητικό σχέδιο διαχείρισης της πανδημίας

Οι Ελβετοί ψηφοφόροι είπαν ναι στη νομοθεσία διαχείρισης της υγειονομικής κρίσης, βάσει της οποίας θα εφαρμοστεί η χρήση του υγειονομικού πάσου, σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις για τα αποτελέσματα του σημερινού δημοψηφίσματος που δόθηκαν στη δημοσιότητα από το ινστιτούτο δημοσκοπήσεων gfs.bern.

Switzerland: TV & Radio SRG SSR Public Group reports gfs.bern forecast (margin of error: 3%)



Nursing Initiative Yes 61%

Judge Initiative: No 68%

COVID-19 Act (Amdt): Yes 63%



