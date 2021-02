Εκτός τελικού του Open Αυστραλίας ο Τσιτσιπάς – Ήττα με 3-0 από τον Μεντβέντεφ

Ο πανύψηλος και φορμαρισμένος Ντανίλ Μεντβέντεφ αποτέλεσε και πάλι ένα απροσπέλαστο «τείχος» για τον Στέφανο Τσιτσιπά. Ο ύψους 1,98μ. Ρώσος νίκησε την Παρασκευή (19/2) τον Ελληνα τενίστα με 3-0 σετ στον δεύτερο ημιτελικό του Open Αυστραλίας και προκρίθηκε στον τελικό. Στον αγώνα για το τρόπαιο τον περιμένει ο Νο1 της παγκόσμιας κατάταξης και κάτοχος οκτώ τίτλων (και δύο διαδοχικών, το 2019 και 2020) στη Μελβούρνη, Νόβακ Τζόκοβιτς, ο οποίος είχε επικρατήσει την προηγούμενη μέρα του Ασλάν Καράτσεφ). Ο Τσιτσιπάς δεν έδωσε συνέχεια στις εξαιρετικές εμφανίσεις του - με αποκορύφωμα την ανατροπή στους «8» επί του Ράφα Ναδάλ - και δεν κατάφερε να βρεθεί στον παρθενικό τελικό Γκραν Σλαμ της καριέρας του...

Ο 22χρονος έχασε σχετικά εύκολα τα δύο πρώτα σετ, με 6-4 και 6-2, με «νωθρό» και διόλου απειλητικό σερβίς και, κυρίως, λόγω των 22 αβίαστων λαθών του. Στο πρώτο σετ είδε τον Μεντβέντεφ να κάνει «μπρέικ» στο 5ο γκέιμ, ενώ στο δεύτερο, ο 25χρονος Ρώσος «έσπασε» δις το σερβίς του «Τσίτσι» (στο 3ο και 7ο γκέιμ) και έφτασε εύκολα στο 2-0. Το τρίτο σετ ήταν σαφώς πιο ανταγωνιστικό, αν και ο Στέφανος Τσιτσιπάς βρέθηκε πίσω με 3-1 γκέιμ.

