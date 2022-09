ΕΚΤ: Μεγάλη αύξηση επιτοκίων κατά 75 μονάδες βάσης

Μεγάλη αύξηση επιτοκίων κατά 75 μονάδες βάσης ανακοίνωσε η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Στόχος είναι η τιθάσευση του πληθωρισμού, ο οποίος βρίσκεται σε ιστορικά υψηλά. Ωστόσο, αναλυτές εκτιμούν πως με αυτή την αύξηση επιτοκίων η ευρωπαϊκή οικονομία έρχεται πιο κοντά στην ύφεση.

Όπως ανακοίνωσε η ΕΚΤ μετά τη συνεδρίαση του Διοικητικού της Συμβουλίου, η κίνηση αυτή συνιστά ένα σημαντικό βήμα με το οποίο επιχειρείται η μετάβαση από το τρέχον εξαιρετικά χαμηλό επίπεδο των επιτοκίων σε επίπεδα που θα εξασφαλίσουν την έγκαιρη επιστροφή του πληθωρισμού στον μεσοπρόθεσμο στόχο της ΕΚΤ 2%.

Με βάση την τρέχουσα αξιολόγησή του, κατά τις επόμενες συνεδριάσεις το Διοικητικό Συμβούλιο αναμένει να αυξήσει περαιτέρω τα επιτόκια για να μειώσει τη ζήτηση και να προφυλαχθεί από τον κίνδυνο μιας επίμονης ανοδικής μετατόπισης των προσδοκιών για τον πληθωρισμό. Το Διοικητικό Συμβούλιο θα επαναξιολογεί τακτικά την πορεία της πολιτικής του υπό το φως των εισερχόμενων πληροφοριών και των εξελισσόμενων προοπτικών για τον πληθωρισμό. Οι μελλοντικές αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου για τα επιτόκια θα συνεχίσουν να εξαρτώνται από δεδομένα και να ακολουθούν μια προσέγγιση σε κάθε συνεδρίαση.

Όσον αφορά τις παρεμβάσεις της ΕΚΤ στην αγορά των ομολόγων η Κεντρική Τράπεζα θα συνεχίσει να επεναπενδύει τους τίτλους που λήγουν και βρίσκονται στο χαρτοφυλάκιο που έχει αποκτήσει στο πλαίσιο του προγράμματος ΡΕΡΡ (πανδημίας) έως το τέλος του 2024.

Επίσης δηλώνει ότι θα χρησιμοποιήσει το εργαλείο για την προστασία της μετάδοσης της νομισματικής πολιτικής (Transmission Protection Instrument) στην περίπτωση που τούτο κριθεί αναγκαίο.

Υπενθυμίζεται πως ο πληθωρισμός της ευρωζώνης έφτασε στο 9,1% τον Αύγουστο καταγράφοντας νέο ρεκόρ, σύμφωνα με στοιχεία της ευρωπαϊκής στατιστικής υπηρεσίας Eurostat. Βλέπει ρυθμό ανάπτυξης φέτος στο 3,1% και στο 0,9% το 2023. Την ίδια στιγμή τα γερμανικά δεκαετή ομόλογα έφτασαν το 1,6%.

Πρόκειται για το ένατο συνεχόμενο ρεκόρ που καταγράφεται στην περιοχή, καθώς η ανοδική πορεία των τιμών ξεκίνησε τον Νοέμβριο του 2021.

Ο βασικός πληθωρισμός στη ζώνη του ευρώ έφτασε στο 8,9% σε ετήσια βάση τον Ιούλιο. Η ενέργεια είχε τον υψηλότερο ετήσιο ρυθμό, καθώς ανήλθε στο 38,3%, σύμφωνα με την Eurostat και ήταν ελαφρώς μειωμένος από το 39,6% τον Ιούλιο.

Οι τιμές σε τρόφιμα, αλκοόλ και καπνό αυξήθηκαν κατά 10,6% σε σχέση με 9,8% τον Ιούλιο, με τις αρνητικές επιπτώσεις του πρόσφατου καύσωνα σε ολόκληρη την ήπειρο να συμβάλλουν στην άνοδο.

Τα μη ενεργειακά βιομηχανικά αγαθά, όπως ρούχα, οικιακές συσκευές και αυτοκίνητα αυξήθηκαν κατά 5% σε σχέση με πέρυσι, καταγράφοντας αύξηση 0,5 ποσοστιαίας μονάδας σε σχέση με τον περασμένο μήνα, ενώ οι τιμές υπηρεσιών αυξήθηκαν κατά 3,8% σε ετήσια βάση, 0,1 ποσοστιαία μονάδα περισσότερο από τον Ιούλιο.

