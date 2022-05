Ουκρανία: Εκρήξεις στη Λβιβ - Επιθέσεις στο Αζοφστάλ μετά την ασφαλή απομάκρυνση των πρώτων αμάχων

Συνεχίζονται οι ρωσικές επιθέσεις στην Ουκρανία. Πυκνός μαύρος καπνό και φλόγες υψώθηκαν στη Λβιβ της δυτικής Ουκρανίας μετά από ρωσικό πλήγμα. Τουλάχιστον τέσσερις ξεχωριστές εκρήξεις ακούστηκαν στο κέντρο της πόλης το βράδυ της Τρίτης.

Εντωμεταξύ, σφοδρή επίθεση εξαπέλυσαν οι ρωσικές δυνάμεις εναντίον και του εργοστασίου Αζοφστάλ μετά την πρώτη ασφαλή απομάκρυνση 156 αμάχων, οι οποίοι έφτασαν στη Ζαπορίζια. Σχεδόν 1.000 άνθρωποι παραμένουν παγιδευμένοι στις πολιορκημένες εγκαταστάσεις του εργοστασίου της Μαριούπολης, σύμφωνα με ουκρανικά ΜΜΕ.

Στη Λβιβ, οι συναγερμοί αυτοκινήτων χτύπησαν, ακούστηκαν σειρήνες έκτακτης ανάγκης και το ρεύμα τρεμόπαιξε στιγμιαία στην πόλη. Ο δήμαρχος Αντρίι Σαντίβγι ανέφερε ότι όσοι βρίσκονταν στην πόλη έπρεπε να βρουν καταφύγιο και πρόσθεσε ότι οι επιθέσεις είχαν επηρεάσει την παροχή ρεύματος.

Σφοδρή επίθεση των ρωσικών δυνάμεων εναντίον του εργοστασίου Αζοφστάλ

Ο ρωσικός στρατός και οι φιλορωσικές δυνάμεις εξαπέλυσαν «σφοδρή επίθεση», με τη στήριξη αρμάτων μάχης και αμφίβιων δυνάμεων και κατά του εργοστασίου Αζοφστάλ, της τελευταίας εστίας ουκρανικής αντίστασης στη Μαριούπολη, ανακοίνωσε διοικητής του τάγματος Αζόφ, που υπερασπίζεται τις εγκαταστάσεις.

«Σφοδρή επίθεση στην περιοχή του Αζοφστάλ βρίσκεται αυτή τη στιγμή σε εξέλιξη, με τη στήριξη τεθωρακισμένων οχημάτων, αρμάτων μάχης, με απόπειρες αποβίβασης στρατευμάτων, με τη βοήθεια σκαφών και ενός μεγάλου αριθμού δυνάμεων του πεζικού», δήλωσε ο Σβιάτοσλαβ Παλαμάρ, αναπληρωτής διοικητής του τάγματος Αζόφ, σε βιντεομήνυμα στο Telegram.

Kyiv Independent: 156 άμαχοι που απομακρύνθηκαν από το Αζόφσταλ έφτασαν στη Ζαπορίζια

Την ίδια ώρα, ουκρανικά ΜΜΕ ανέφεραν ότι «σχεδόν 1.000 άνθρωποι παραμένουν παγιδευμένοι στις πολιορκημένες εγκαταστάσεις, ενώ τα ρωσικά στρατεύματα προσπαθούν να εισβάλουν στο εργοστάσιο μετά από νυχτερινό βομβαρδισμό που είχε ως αποτέλεσμα να σκοτωθούν δύο γυναίκες».

⚡️ 156 civilians evacuated from Azovtal arrived in Zaporizhzhia. Nearly 1,000 people remain trapped at the besieged facility, while Russian troops are trying to break into the plant after an intense night of shelling that killed two women.

Ντονέτσκ: Δέκα νεκροί και 15 τραυματίες από ρωσικό βομβαρδισμό σε εργοστάσιο

Τουλάχιστον δέκα άνθρωποι σκοτώθηκαν και 15 τραυματίστηκαν από ρωσικό βομβαρδισμό εργοστασίου οπτάνθρακα και στην πόλη Αβντίβκα στην ανατολική περιοχή του Ντονέτσκ, σύμφωνα με τον τοπικό κυβερνήτη. «Οι Ρώσοι ήξερα ακριβώς πού στόχευαν. Οι εργάτες είχαν μόλις τελειώσει τη βάρδιά τους και περίμεναν σε μια στάση λεωφορείου για να επιστρέψουν στα σπίτια τους από το εργοστάσιο», δήλωσε ο Πάβλο Κιριλένκο. Η Ρωσία δεν προέβη άμεσα σε κάποιο σχόλιο για το περιστατικό, ενώ αρνείται ότι στοχοποιεί αμάχους.

At least 10 killed,15 injured – aftermath of russian shelling of Avdiivka coke plant.Number of casualties still can rise.

Russians knew exactly where to hit–workers just finished the shift and waited for a bus.

Russians will pay for their crimes!#RussiaKillsCivilians#StopRussia