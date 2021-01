Εισηγήσεις για άνοιγμα του λιανεμπορίου με «click in shop» στις 18 Ιανουαρίου

Την ύπαρξη εισηγήσεων για άνοιγμα τμήματος της αγοράς του λιανεμπορίου με την μέθοδο click in shop από τις 18 Ιανουαρίου γνωστοποίησε ο Γενικός Γραμματέας Εμπορίου και Προστασίας του Καταναλωτή Παναγιώτης Σταμπουλίδης, σημειώνοντας πως οι τελικές αποφάσεις θα ληφθούν μετά και την οριστική εισήγηση της επιτροπής των λοιμωξιολόγων την προσεχή Παρασκευή.

Πιο αναλυτικά, μιλώντας στον τηλεοπτικό σταθμό Ant1, ο. Σταμπουλίδης σημείωσε πως οι εισηγήσεις που έχουν λάβει για τις 18 Ιανουαρίου, αφορούν καταστήματα που παραδοσιακά κάνουν το μεγαλύτερο μέρος του τζίρου τους την περίοδο των εκπτώσεων, η οποία ξεκίνησε ήδη από χθες.

Η τελική απόφαση θα ληφθεί αφού προηγουμένως θα έχει συζητηθεί από την επιτροπή των ειδικών επιστημόνων που μελετά τα επιδημιολογικά δεδομένα και οι σχετικές ανακοινώσεις αν δοθεί το «πράσινο φως» θα γίνουν από τον κ. Χαρδαλιά στην ενημέρωση της Παρασκευής.

Ο κ. Σταμπουλίδης συμπλήρωσε πως υπάρχει πρόταση από την πλευρά του υπουργείου για να λειτουργήσει όλη η αγορά με τους απαραίτητους κανόνες, καθώς κάποια στιγμή θα πρέπει να συμβαδίσει η λειτουργία της αγοράς με την πανδημία, αφού έχει αποδειχθεί πως όταν τα μέτρα τηρούνται δεν υπάρχει επιδημιολογική επιβάρυνση.

Να σημειωθεί ότι την προσεχή Δευτέρα 18 Ιανουαρίου λήγει η παράταση του lockdown και είναι πιθανό, μετά το άνοιγμα των σχολείων χθες, να υπάρξει μερική χαλάρωση των μέτρων με ένα ελεγχόμενο άνοιγμα του λιανεμπορίου.

Μ. Γκάγκα: Όπως δουλεύουν τα σούπερ-μάρκετ, μπορεί να δουλέψει και το λιανεμπόριο

«Όπως δουλεύουν τα σουπερμάρκετ μπορούν να δουλέψουν και τα υπόλοιπα καταστήματα», δήλωσε η Μίνα Γκάγκα για το λιανεμπόριο «αρκεί να μην βγούμε όλοι μαζί», όπως επισήμανε.

Μιλώντας στον ΣΚΑΪ, η πρόεδρος του Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας τόνισε πως «αν τηρήσουμε τα μέτρα, θα έχουμε δικλείδες ασφαλείας».

Από την πλευρά του ο Χ. Γώγος σημείωσε όσον αφορά το άνοιγμα των δραστηριοτήτων ότι κάθε τομέας θα ανοίγει με απόσταση 1-2 εβδομάδων από τον προηγούμενο, εφόσον το επιτρέπουν τα επιδημιολογικά δεδομένα.

Όσον αφορά το λιανεμπόριο, ο κ. Γώγος ανέφερε ωστόσο πως «είναι πρόωρο να μιλάμε για click in shop», εφόσον ακόμα δεν λειτουργεί ούτε το click away. Σημείωσε πάντως πως το click in shop είναι μια έξυπνη λύση, «γιατί θα επιτρέψει λίγο την κινητικότητα μέσα στα μαγαζιά, όχι βέβαια στον ρυθμό που υπήρχε».

Ο κ. Γώγος εκτίμησε πως αυτή τη στιγμή «πρέπει να γίνει πρώτα το click away, να τρέξει και στη συνέχεια να πάμε σε πιο τολμηρά πράγματα».