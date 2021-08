Εικόνες απόγνωσης στη Καμπούλ - Διαφυγή με κάθε Μέσο αναζητούν οι πολίτες

Ασύλληπτες εικόνες εκτυλίσσονται στο αεροδρόμιο της Καμπούλ, καθώς χιλιάδες πολιτών αναζητούν εναγωνίως τρόπο να εγκαταλείψουν τη χώρα μετά την ανάληψη της εξουσίας από τους Ταλιμπάν. Βίντεο που κάνει τον γύρο του Διαδικτύου εμφανίζει ανθρώπους να πέφτουν από αεροσκάφος την στιγμή που αυτό απογειώνεται. Το βίντεο αποτυπώνει δύο μικρά μαύρα σημάδια που φαίνονται να πέφτουν από το αεροπλάνο τη στιγμή που αυτό κερδίζει ύψος.

Exclusive - The video shows a flight from #Kabul airport where two people are thrown from a plane into the the people's homes.#Afghanistan #Taliban pic.twitter.com/GlSgjNApJj — Aśvaka - آسواکا News Agency (@AsvakaNews) August 16, 2021

When you see footage like this, think of the level of desperation that pushes a person to do this.@akhbarpic.twitter.com/zmhUMaQphK — Jenan Moussa (@jenanmoussa) August 16, 2021

Σύμφωνα με πληροφορίες οι άνθρωποι αυτοί προσπάθησαν να κρυφτούν στο σύστημα τροχών του αεροσκάφους και όταν αυτό ανασύρθηκε μετά την απογείωσή του, βρέθηκαν στο κενό. Νωρίτερα αυτόπτες μάρτυρες μιλώντας στο πρακτορείο Reuters έκαναν λόγο για πέντε νεκρούς καθώς όπως υποστήριξαν είδαν ένα όχημα να μεταφέρει τα πτώματα. Ένας άλλος μάρτυρας είπε ότι δεν είναι ξεκάθαρο αν τα θύματα σκοτώθηκαν από πυροβολισμούς ή ποδοπατήθηκαν.

Οι Αμερικανοί στρατιώτες που έχουν αναλάβει τη φρούρηση του διεθνούς αεροδρομίου της Καμπούλ, πυροβόλησαν στον αέρα για να απωθήσουν χιλιάδες Αφγανούς που είχαν μπει στον διάδρομο απογειώσεων και προσγειώσεων στην απεγνωσμένη προσπάθειά τους να εγκαταλείψουν τη χώρα μετά την κατάληψη της εξουσίας από το κίνημα των Ταλιμπάν.

Αποχώρησαν οι δυτικοί διπλωμάτες



Με τους Ταλιμπάν να έχουν πάρει τον έλεγχο την Καμπούλ, οι περισσότεροι δυτικοί διπλωμάτες έχουν εγκαταλείψει την πρωτεύουσα του Αφγανιστάν, σύμφωνα με αμερικάνο αξιωματούχο,

«Μπορώ με ασφάλεια να πω ότι η πλειονότητα του δυτικού διπλωματικού προσωπικού έχει πλέον αναχωρήσει από την Καμπούλ», δήλωσε ο αξιωματούχος, διευκρινίζοντας ότι παραμένει ακόμη κάποιο προσωπικό υποστήριξης.

Δεν διευκρίνισε τον αριθμό των μελών του προσωπικού που απομένει.

Ελικόπτερα μετέφεραν διπλωμάτες από τη συνοικία των πρεσβειών, στη λεγόμενη πράσινη ζώνη, στο διεθνές αεροδρόμιο της Καμπούλ από χθες Κυριακή, όταν οι φονταμενταλιστές αντάρτες μπήκαν στην αφγανική πρωτεύουσα.

Η πρεσβεία των ΗΠΑ εκκενώθηκε, ο αμερικανικός στρατός έχει στήσει «περίμετρο ασφαλείας»



Μέλη του αμερικανικού στρατού έστησαν «περίμετρο ασφαλείας» στο διεθνές αεροδρόμιο της Καμπούλ, όπου μετέβη και ανασυντάσσεται το προσωπικό της αμερικανικής πρεσβείας καθώς ετοιμάζεται να αναχωρήσει από το Αφγανιστάν μετά την κατάληψη σχεδόν ολόκληρης της πρωτεύουσας της χώρας από τους Ταλιμπάν, ανακοίνωσε το Στέιτ Ντιπάρτμεντ.

«Μπορούμε να επιβεβαιώσουμε ότι πλέον τερματίστηκε η εκκένωση με απόλυτη ασφάλεια του προσωπικού της πρεσβείας» των ΗΠΑ στην Καμπούλ, ανέφερε σε ανακοίνωση που δημοσιοποίησε ο εκπρόσωπος του αμερικανικού ΥΠΕΞ, ο Νεντ Πράις. «Όλο το προσωπικό της πρεσβείας βρίσκεται στο διεθνές αεροδρόμιο Χαμίντ Καρζάι, γύρω από το οποίο έστησε περίμετρο ασφαλείας ο αμερικανικός στρατός», πρόσθεσε ο ίδιος.

Στο Τατζικιστάν αεροσκάφος με 100 Αφγανούς στρατιωτικούς



Στην πόλη Μποχτάρ του Τατζικιστάν προσγειώθηκε αεροσκάφος από το Αφγανιστάν στο οποίο επέβαιναν 100 και πλέον Αφγανοί στρατιωτικοί, αφού προηγουμένως είχε εκπέμψει σήμα κινδύνου.

Οι αρχές του Τατζικιστάν επέτρεψαν σε αεροσκάφος που προερχόταν από το Αφγανιστάν να προσγειωθεί στο έδαφός του, έπειτα από σήμα κινδύνου που εξέπεμψε το αεροσκάφος. Όπως μετάδωσε το πρακτορείο TASS επικαλούμενο την διεύθυνση ενημέρωσης και τύπου του υπουργείου Εξωτερικών του Τατζικιστάν, στο αεροσκάφος επέβαιναν περισσότεροι από 100 Αφγανοί στρατιωτικοί, οι οποίοι αποβιβάστηκαν στο αεροδρόμιο της πόλης Μποχτάρ.

Οι Ταλιμπάν ανέλαβαν τη φύλαξη της ρωσικής πρεσβείας στην Καμπούλ



Οι Ταλιμπάν ανέλαβαν ήδη την φύλαξη της ρωσικής πρεσβείας στην Καμπούλ, δήλωσε σήμερα ο ειδικός απεσταλμένος του Ρώσου προέδρου για το Αφγανιστάν, Ζαμίρ Καμπούλοφ.

«Ήδη ανέλαβαν την φύλαξη της ρωσικής πρεσβείας», δήλωσε ο Καμπούλοφ στον ραδιοσταθμό Echo Mockvi, προσθέτοντας ότι «αύριο θα συμφωνήσουν με τον πρεσβευτή τις λεπτομέρειες σε μια πιο μακροπρόθεσμη προοπτική».

Ένα τμήμα του προσωπικού της ρωσικής πρεσβείας στην Καμπούλ ή θα πάρει άδεια ή θα εγκαταλείψει την πρεσβεία, επισήμανε ο Καμπούλοφ.

Αφγανικό στρατιωτικό αεροσκάφος κατέρριψε το Ουζμπεκιστάν

Αφγανικό στρατιωτικό αεροσκάφος καταρρίφθηκε από τις ουζμπεκικές δυνάμεις αντιαεροπορικής άμυνας και συνετρίβη αφού εισήλθε στον εναέριο χώρο του Ουζμπεκιστάν, δήλωσε σήμερα το ουζμπεκικό υπουργείο Άμυνας.

Η αφγανική κυβέρνηση κατέρρευσε χθες Κυριακή και οι Ταλιμπάν πήραν τον έλεγχο της πρωτεύουσας Καμπούλ.

Το αεροσκάφος συνετρίβη αργά χθες στη νότια ουζμπεκική επαρχία Σουρχανταριέ που βρίσκεται δίπλα στο Αφγανιστάν.

«Οι δυνάμεις της αντιαεροπορικής άμυνας του Ουζμπεκιστάν απέτρεψαν μια απόπειρα αφγανικού στρατιωτικού αεροσκάφος να διασχίσει παράνομα τα σύνορα του Ουζμπεκιστάν», δήλωσε ο εκπρόσωπος του υπουργείου Άμυνας Μπαχρόμ Ζουλφικορόφ.

Ο εκπρόσωπος δεν ανέφερε πόσοι επέβαιναν στο αεροσκάφος ή αν υπάρχουν επιζώντες από τη συντριβή του.

Το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων RIA μετέδωσε νωρίτερα, επικαλούμενο το ουζμπεκικό υπουργείο Άμυνας, πως ο πιλότος, ο οποίος χρησιμοποίησε το εκτινασσόμενο κάθισμά του, τραυματίστηκε.

Χθες το Ουζμπεκιστάν ανέφερε πως συνέλαβε 84 Αφγανούς στρατιώτες που διέσχισαν τα (χερσαία) σύνορα και ζήτησαν ιατρική βοήθεια.