EE: Θα ζητήσει ενεργοποίηση της έκτακτης διαδικασίας συγχρονισμού του ενεργειακού δικτύου

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα ζητήσει σήμερα από τα κράτη μέλη να ενεργοποιήσουν έκτακτη διαδικασία συγχρονισμού του ενεργειακού δικτύου της Ενωσης, δήλωσε ο ευρωπαίος επίτροπος Ενέργειας Κάντρι Σίμσον μέσω του Twitter.

«Πιστεύω ότι αυτή είναι η μόνη δυνατή επιλογή δράσης στις παρούσες συνθήκες», πρόσθεσε.

