ΕΕ: Παρήγγειλε 180 εκατ. δόσεις εμβολίου προσαρμοσμένο στην Όμικρον

Τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης προχώρησαν σε παραγγελία άνω των 180 εκατομμυρίων δόσεων του εμβολίου των BioNTech/Pfizer, που είναι προσαρμοσμένο στην παραλλαγή Όμικρον όπως έκανε γνωστό η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν σύμφωνα με το Reuters.

