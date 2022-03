EE: Νέες κυρώσεις σε Ρωσία και Λευκορωσία - Στη «μαύρη λίστα» 160 Ρώσοι αξιωματούχοι

Οι 27 αποφάσισαν σήμερα την επέκταση των κυρώσεων της Ευρωπαϊκής Ενωσης κατά της Μόσχας και του Μινσκ, αποσυνδέοντας τρεις λευκορωσικές τράπεζες από το διεθνές σύστημα διατραπεζικών συναλλαγών Swift, ανακοίνωσε στο Twitter η γαλλική προεδρία του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου.

Οι πρεσβευτές των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ενέκριναν επίσης νέες κυρώσεις στους τομείς της ναυσιπλοΐας και των κρυπτονομισμάτων και πρόσθεσαν Ρώσους αξιωματούχους και ολιγάρχες στην μαύρη λίστα της ΕΕ.

Ειδικότερα, στη μαύρη λίστα της Ευρωπαϊκής Ένωσης προστέθηκαν 160 Ρώσοι αξιωματούχοι, ανάμεσά τους 14 ολιγάρχες και επιφανείς επιχειρηματίες στους κλάδους της μεταλλουργίας, της φαρμακοβιομηχανίας, των τηλεπικοινωνιών και της ψηφιακής τεχνολογίας που αποτελούν πηγή μεγάλων εσόδων για τη Ρωσία.

Τα μέτρα συμπληρώνουν τις τρεις δέσμες των κυρώσεων κατά της Ρωσίας για την εισβολή στην Ουκρανία που επιβλήθηκαν κατά τις τελευταίες δεκαπέντε ημέρες από την Ενωση.

Σύμφωνα με τον επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας Ζοζέπ Μπορέλ, η Ευρωπαϊκή Ένωση επεξεργάζεται λίστα 100 προσώπων υποψήφιων για την επιβολή επιπλέον κυρώσεων κυβερνητικών αξιωματούχων και η απόφαση θα ληφθεί εντός της ημέρας.

Οι Ευρωπαίοι επέκτειναν την λίστα των τεχνολογιών και των αγαθών που δεν μπορούν να εξαχθούν στην Ρωσία και αποσαφήνισαν τους περιορισμούς που επιβλήθηκαν στα κρυπτονομίσματα.

We are further tightening the net of sanctions responding to Russia’s military aggression against Ukraine



🔹Listing 160 individuals: oligarchs, Russian Federation Council members

🔹Belarus banking sector

🔹Export of maritime navigation technology to Russia

🔹Adding crypto-assets