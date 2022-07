EE: Μείωση της πραγματικής κατανάλωσης και του εισοδήματος το πρώτο τρίμηνο

Η πραγματική κατανάλωση των νοικοικυριών κατά κεφαλήν σημείωσε μείωση κάτω της μονάδας τόσο στη ζώνη του ευρώ όσο και στην ΕΕ το πρώτο τρίμηνο του 2022, όπως και το πραγματικό εισόδημα, όπως προκύπτει από στοιχεία που έδωσε σήμερα στη δημοσιότητα η Eurostat.

