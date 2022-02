EE: Καταδικάζει την έγκριση από τη Ρωσική Δούμα σχεδίου ψηφίσματος για αναγνώριση της ανεξαρτησίας των Ντόνετσκ και Λουχάνσκ

Tην απόφαση της Ρωσικής Δούμας να εγκρίνει σχέδιο ψηφίσματος για την αναγνώριση των αποσχισθείσων περιοχών του Ντόνετσκ και του Λουχάνσκ καταδικάζει η ΕΕ, όπως αναφέρει σε τουίτ του, ο Ζοζέπ Μπορέλ.

Ειδικότερα, ο Ύπατος Εκπρόσωπος της ΕΕ αναφέρει ότι «η ΕΕ καταδικάζει σθεναρά την απόφαση της Ρωσικής Δούμας να απευθύνει έκκληση στον Πρόεδρο Πούτιν να αναγνωρίσει τις μη ελεγχόμενες από την κυβέρνηση περιφέρειες του Ντόνετσκ και Λουχάνσκ της Ουκρανίας ως ανεξάρτητες οντότητες. Αυτή η αναγνώριση θα αποτελούσε σαφή παραβίαση των συμφωνιών του Μινσκ».

Προσθέτει ότι «η υποστήριξη και η δέσμευση της ΕΕ για την ανεξαρτησία, την κυριαρχία και την εδαφική ακεραιότητα της Ουκρανίας εντός των διεθνώς αναγνωρισμένων συνόρων της παραμένει ακλόνητη».

«Προτρέπουμε τη Ρωσία να τηρήσει τις δεσμεύσεις της και να δεσμευτεί με καλή πίστη στο πλαίσιο του φορμάτ της Νορμανδίας και της Τριμερούς Ομάδας Επαφής».

