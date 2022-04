ΕΕ: Η Κίνα πρέπει να σταματήσει να βοηθά τη Ρωσία

«Η Κίνα ως μόνιμο μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ έχει μια πολύ ειδική ευθύνη όσον αφορά την εισβολή στην Ουκρανία. Η Κίνα -θα έπρεπε αν όχι να υποστηρίζει- τουλάχιστον να μην παρεμβαίνει στις κυρώσεις μας», δήλωσε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν μετά από τηλεδιάσκεψη με τον Κινέζο πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ.

Open and frank exchange today at the 🇪🇺🇨🇳 Summit



There must be respect for international law and Ukraine?s sovereignty and territorial integrity.



China, as a Permanent member of the UN Security Council, has a special responsibility.

https://t.co/3pp8VSAqUH