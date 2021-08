ΕΕ: Έκτακτη Σύνοδος των υπουργών Εξωτερικών για το Αφγανιστάν

Οι υπουργοί Εξωτερικών της ΕΕ θα πραγματοποιήσουν αύριο, Τρίτη, έκτακτη σύνοδο μέσω τηλεδιάσκεψης για να συζητήσουν για την κατάσταση στο Αφγανιστάν, όπου οι δυτικές χώρες επιταχύνουν τις επιχειρήσεις απομάκρυνσης προσωπικού τους.

Συγκεκριμένα ο επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας Ζοζέπ Μπορέλ, με ανάρτησή του στο Twitter, ανακοίνωσε ότι: «Σε συνέχεια των τελευταίων εξελίξεων στο Αφγανιστάν και έπειτα από εντατικές επαφές με τους εταίρους μας τις τελευταίες ημέρες και ώρες, αποφάσισα να συγκαλέσω έκτακτη τηλεδιάσκεψη των Υπουργών Εξωτερικών της ΕΕ αύριο το απόγευμα για μια πρώτη αξιολόγηση».

Ο Ύπατος εκπρόσωπος της ΕΕ για θέματα εξωτερικής πολιτικής επισημαίνει επίσης ότι «το Αφγανιστάν βρίσκεται σε σταυροδρόμι. Η ασφάλεια και η ευημερία των πολιτών του, καθώς και η διεθνής ασφάλεια διακυβεύονται».

Afghanistan stands at a crossroad. Security and wellbeing of its citizens, as well as international security are at play.