Δύο δημοσιογράφοι του Fox News σκοτώθηκαν στην Ουκρανία

Ένας δεύτερος δημοσιογράφος που εργαζόταν για το Fox News Channel σκοτώθηκε στην Ουκρανία στο ίδιο δυστύχημα στο οποίο ένας εικονολήπτης του Fox έχασε τη ζωή του όταν το αυτοκίνητό τους επλήγη τη Δευτέρα από εισερχόμενα πυρά, ανακοίνωσε σήμερα το καλωδιακό δίκτυο.

Η Ολεκσάντρα "Σάσα" Κουβσινόβα, που εργαζόταν ως σύμβουλος του Fox News, σκοτώθηκε μαζί με τον εικονολήπτη Πιέρ Ζακρζέφσκι, ανακοίνωσε το αμερικανικό δίκτυο.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά μέχρι στιγμής, ο Πιερ Ζακρέβσκι Pierre έπεσε νεκρός από πυρά που δέχτηκε το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαινε, κοντά στο Κίεβο.

