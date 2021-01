«Δύναμη πυρός» με πάνω από 2 δισ. δόσεις στο οπλοστάσιο της ΕΕ μετά και το εμβόλιο της Moderna

Ένα οπλοστάσιο που ξεπερνάει πλέον τα 2 δισ. δόσεων αποκτάει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μετά και τη δεύτερη έγκριση που πήρε σήμερα το εμβόλιο της Moderna, το οποίο έρχεται να προστεθεί σε εκείνο των BioNTech-Pfizer.

Τα καλά νέα ανακοίνωσε νωρίτερα η πρόεδρος Ούρσουλα Φον Ντερ Λάιεν ενώ εξειδικεύοντας τις τελευταίες εξελίξεις η επίτροπος για την Υγεία και την Ασφάλεια των Τροφίμων Στέλλα Κυριακίδου μίλησε για τη διασφάλιση με αυξανόμενη ταχύτητα 460 εκατ δόσεων τόσο από το ένα όσο και από το άλλο εμβόλιο, προσθέτοντας ότι σύντομα πρόκειται να έρθουν περισσότερες.

Στο μεταξύ, κανονικά εξελίσσεται ο εμβολιασμός στη χώρα με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη να στέλνει μήνυμα για την επικείμενη έναρξη εμβολιασμού του πληθυσμού, με αφορμή τη χθεσινή επίσκεψή του στην Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας.

«Εμβολιάζουμε περίπου 5.000 συμπολίτες μας την ημέρα και είμαι σίγουρος ότι με τους ρυθμούς αυτούς θα τηρήσουμε τον προγραμματισμό μας», ανέφερε ο πρωθυπουργός σε ανάρτησή του στο instagram.

Π. Αρκουμανέας: Ανοίγει ειδική πλατφόρμα για δειγματοληπτικά τεστ σε εκπαιδευτικούς

Ο πρόεδρος του ΕΟΔΥ, Παναγιώτης Αρκουμανέας, γνωστοποίησε το σχέδιο του ΕΟΔΥ για το άνοιγμα των δημοτικών σχολείων και των νηπιαγωγείων τη Δευτέρα και ενημέρωσε για το άνοιγμα ειδικής πλατφόρμας για δειγματοληπτικά covid τεστ σε εκπαιδευτικούς, που δεν θα αφορά όμως και στους μαθητές.

Όπως είπε ο κ. Αρκουμανέας, «θα υπάρχει ειδική πλατφόρμα σε συνεργασία με το υπουργείο Παιδείας, όπου θα μπορούν να γραφτούν εκπαιδευτικοί και να κάνουν δειγματοληπτικά τεστ, σε όλη την επικράτεια, ώστε να έχουμε καλύτερη επιδημιολογική εικόνα για τα σχολεία. Η πλατφόρμα θα παραμείνει ανοιχτή για μεγάλο διάστημα, αλλά τα τεστ θα είναι δειγματοληπτικά δεν θα αφορούν όλους τους εκπαιδευτικούς».

Πρόκειται για κάτι ανάλογο με το testing.gov.gr, όπου όμως, όπως είπε, δηλώνουν λιγότεροι, κυρίως στην επαρχία και δεν συμπληρώνεται ο αριθμός των 12 χιλιάδων ημερησίως διαγνωστικών τεστ που υπάρχει η δυνατότητα.

Με προτεραιότητα ηλικιακή θα ξεκινήσουν οι εμβολιασμοί στον γενικό πληθυσμό σημείωσε και ευχήθηκε στις 11 Ιανουαρίου που ανοίγει η σχετική πλατφόρμα να σπεύσουν να δηλώσουν όλοι, καθώς, «φαίνεται να έχουν πειστεί ήδη για την αποτελεσματικότητα του εμβολίου.

Σύμφωνα με τον πρόεδρο του ΕΟΔΥ, έως τις 15 Φεβρουαρίου, θα έχει ολοκληρωθεί και ο δεύτερος εμβολιασμός σε εργαζόμενους και φιλοξενούμενους σε μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων.

Για το νέο μεταλλαγμένο στέλεχος του κορονοϊού που εντοπίστηκε και στη χώρα μας είπε πως «φαίνεται να έχει μια αυξημένη μεταδοτικότητα, το παρατηρούμε, συνεχίζουμε και στα εργαστήρια τη συνεργασία για να δούμε εάν εντοπίσουμε και άλλα τέτοια στελέχη του ιού στη χώρα μας».

Εγκρίθηκε από ΕΜΑ και Κομισιόν το εμβόλιο της Moderna

Όπως αναφέρει η ανακοίνωση της Κομισιόν, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή χορήγησε υπό όρους άδεια κυκλοφορίας για το εμβόλιο COVID ‑ 19 που αναπτύχθηκε από τη Moderna, το δεύτερο εμβόλιο COVID-19 εγκεκριμένο στην ΕΕ. Αυτή η έγκριση ακολουθεί μια θετική επιστημονική σύσταση που βασίζεται σε διεξοδική αξιολόγηση της ασφάλειας, της αποτελεσματικότητας και της ποιότητας του εμβολίου από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων (EMA) και εγκρίνεται από τα κράτη μέλη.

Η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα Φον Ντερ Λάιεν τόνισε ότι η ΕΕ παρέχει «περισσότερα εμβόλια COVID-19 για τους Ευρωπαίους. Με το εμβόλιο Moderna, το δεύτερο που έχει πλέον εγκριθεί στην ΕΕ, θα έχουμε επιπλέον 160 εκατομμύρια δόσεις. Και θα έρθουν περισσότερα εμβόλια. Η Ευρώπη έχει εξασφαλίσει έως και δύο δισεκατομμύρια δόσεις πιθανών εμβολίων COVID-19. Θα έχουμε περισσότερα από αρκετά ασφαλή και αποτελεσματικά εμβόλια για την προστασία όλων των Ευρωπαίων".

