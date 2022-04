Διεθνής κατακραυγή για τις φρικαλεότητες στην Μπούχα - Εκρήξεις σε Οδησσό, Χερσώνα και Τσερνόμπιλ

Στον απόηχο της παγκόσμιας κατακραυγής που προκάλεσαν οι φρικαλεότητες στην Μπούχα, οι οποίες ανακαλύφθηκαν μετά την αποχώρηση των ρωσικών δυνάμεων από την κατεχόμενη πόλη, ο Ουκρανός πρόεδρος χαρακτήρισε τους Ρώσους στρατιώτες «κτήνη», που διαπράττουν εγκλήματα πολέμου, εκτίμησε ότι θα έρθουν στο φως κι άλλες «φρικαλεότητες» στις υπό ρωσικό έλεγχο περιοχές και κάλεσε τη δύση να ενισχύσει τις κυρώσεις κατά της Μόσχας.

Νέες εκρήξεις σε Οδησσό, Χερσώνα και Τσερνόμπιλ, αποχώρηση των ρωσικών στρατευμάτων από τη Σούμι, αλλά και νέο μήνυμα του Κρεμλίνου ότι είναι «αδύνατον» να απομονωθεί με κυρώσεις η Ρωσία.

Τις πρώτες πρωινές ώρες σειρά εκρήξεων ακούστηκε στη Χερσώνα, στη νότια Ουκρανία, πόλη που έχει καταλάβει ο ρωσικός στρατός, σύμφωνα με ουκρανικά ΜΜΕ. Παράλληλα, υπάρχουν επίσης δημοσιογραφικές πληροφορίες για εκρήξεις στην πόλη Τσερνόμπιλ (δυτικά), ενώ οι ίδιες πληροφορίες ανέφεραν παρόμοιες συνθήκες και στην Οδησσό.

Παράλληλα, τα ρωσικά στρατεύματα άρχισαν να αποσύρονται από τη Σούμι, στην ανατολική Ουκρανία, σύμφωνα με τοπικό αξιωματούχο. Είναι πολύ νωρίς για να κριθεί εάν η περιοχή απελευθερώθηκε, ανέφερε ο Ντμίτρο Ζιβίτσκι, επικεφαλής της περιφερειακής αυτοδιοίκησης της Σούμι, κατά το πρακτορείο ειδήσεων UNIAN.

Σύμφωνα με τον αξιωματούχο, μεγάλος αριθμός Ρώσων στρατιωτικών εντοπίστηκε στην περιοχή την περασμένη εβδομάδα και αναφέρθηκαν επιθέσεις εναντίον αμάχων. Στρατιωτικά οχήματα μεταφέρθηκαν από το Κίεβο και την Τσερνίχιβ προς τη Ρωσία, και πλέον στην περιοχή είναι ορατά πολλά κατεστραμμένα άρματα μάχης και άλλος εξοπλισμός, πάντα κατά τον κ. Ζιβίτσκι.

«Οι ρωσικές δυνάμεις συνεχίζουν να ενοποιούνται και να αναδιοργανώνονται καθώς επικεντρώνουν εκ νέου την επίθεσή τους στην περιοχή Ντονμπάς στα ανατολικά της Ουκρανίας», ανακοίνωσε τη Δευτέρα η βρετανική στρατιωτική υπηρεσία πληροφοριών.

Ρωσικά στρατεύματα, συμπεριλαμβανομένων μισθοφόρων της ιδιωτικής στρατιωτικής εταιρείας Βάγκνερ, που συνδέεται με το ρωσικό κράτος, μετακινούνται στην περιοχή, ανέφερε το υπουργείο Άμυνας στο Twitter.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 4 April 2022



