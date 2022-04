Διαδηλώσεις υπέρ της Ρωσίας στη Γερμανία

Συγκεντρώσεις υπέρ της Ρωσίας πραγματοποιήθηκαν την Κυριακή σε πόλεις της Γερμανίας.

Σύμφωνα με το Reuters, περίπου 600 διαδηλωτές και 350 οχήματα συμμετείχαν σε διαδήλωση στο Ανόβερο, όπου πραγματοποιήθηκε επίσης συγκέντρωση από 700 περίπου άτομα υπέρ της Ουκρανίας στο κέντρο της πόλης του γερμανικού βορρά.

Οι συμμετέχοντες στην πορεία, κρατώντας ρωσικές και γερμανικές σημαίες, διαμαρτυρήθηκαν για τις «διακρίσεις εναντίον των Ρώσων στη Γερμανία».

Στην Φρανκφούρτη, διαδηλωτές υπέρ της Ρωσίας πραγματοποίησαν πορεία στο κέντρο της πόλης, καθώς η Αστυνομία δεν επέτρεψε τη διεξαγωγή μηχανοκίνητης πορείας. Σημειώνεται ότι περίπου 235.000 Ρώσοι πολίτες ζουν μόνιμα στη Γερμανία, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία. Σε 135.000 ανέρχονται οι Ουκρανοί μόνιμοι κάτοικοι Γερμανίας, ενώ 300.000 πρόσφυγες από την Ουκρανία βρήκαν καταφύγιο στη γερμανική επικράτεια, από την έναρξη της ρωσικής εισβολής.

