Δένδιας: Πλήρης στήριξη στο αίτημα Σουηδίας και Φινλανδίας για ένταξη στο ΝΑΤΟ

Τηλεφωνική συνομιλία με την ομόλογό του της Σουηδίας Αν Λίντε (Ann Linde) είχε νωρίτερα ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας.

Στη διάρκεια τηλεφωνικής συνομιλίας ο Νίκος Δένδιας, όπως αναφέρει σε ανάρτησή του στο Twitter, εξέφρασε στη Σουηδή ομόλογό του την πλήρη στήριξη της Ελλάδας στα αιτήματα της Σουηδίας, καθώς και της Φινλανδίας, για ένταξη στο ΝΑΤΟ.

In a phone call today, Ι expressed to #Sweden counterpart @AnnLinde #Greece’s full support for 🇸🇪Sweden’s, as well as 🇫🇮 Finland’s, application to join @NATO. pic.twitter.com/2gdcksvMUh