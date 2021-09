Δένδιας: Οι πρώτες του συναντήσεις στη Νέα Υόρκη

Ξεκίνησε σήμερα το πρόγραμμα των διμερών και πολυμερών επαφών που πραγματοποιεί ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας στη Νέα Υόρκη στο πλαίσιο της εβδομάδας Υψηλού Επιπέδου της 76ης Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ.

Ο Έλληνας υπουργός είχε την ευκαιρία να συναντηθεί νωρίτερα με τους ομολόγους του από την Γκάμπια, την Κόστα Ρίκα και την Γκαμπόν, ενώ σε λίγη ώρα θα συναντηθεί με τον Κύπριο ΥΠΕΞ Νίκο Χριστοδουλίδη.

Στο επίκεντρο της συνάντησης με τον ομόλογό του της Γκάμπια M. Τανγκάρα βρέθηκαν οι διμερείς σχέσεις, η διαπίστευση Έλληνα πρέσβη σε Σενεγάλη και Γκάμπια, η καταπολέμηση της πανδημίας, οι εξελίξεις σε περιοχή Σαχέλ και η αντιμετώπιση πρόκλησης του μεταναστευτικού.

Starting my visit in #NewYork for the 76th Session of #UNGA, I met with #TheGambia FM M.Tangara. Focus on bilateral relations, appointment of Greek Ambassador to #Senegal & Gambia, tackling #COVID19 pandemic, developments in #Sahel & addressing the immigration challenge. pic.twitter.com/rrQ1bLFwhE