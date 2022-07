Δένδιας: Απαραίτητο να ευθυγραμμιστούμε πίσω από το Διεθνές Δίκαιο

Αυτό που μας διδάσκει όλους η ρωσική εισβολή στην Ουκρανία είναι η «ανάγκη να ευθυγραμμιστούμε πίσω από το Διεθνές Δίκαιο, ενάντια στον αναθεωρητισμό, ενάντια σε κάθε είδους προσπάθεια αλλαγής συνόρων με τη βία, ενάντια στον πόλεμο», υπογράμμισε ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας στην παρέμβαση του σε πάνελ στο «Dubrovnik Forum» στην Κροατία.

Όπως σημείωσε άλλωστε το Ντουμπρόβνικ είναι το κατάλληλο σημείο να μιλήσουμε γι' αυτό, καθώς εκτός από «μια πολύ όμορφη αρχιτεκτονικά πόλη και ένα τέλειο παράδειγμα παγκόσμιας πόλης στην Αδριατική, ένα προστατευόμενο μνημείο από την UNESCO, είναι ταυτόχρονα και μια ιστορία επιτυχίας».

«Μια πόλη που καταστράφηκε από τον πόλεμο και ανοικοδομήθηκε με τέλειο τρόπο. Αν περιηγηθείτε σήμερα στο Ντουμπρόβνικ, δεν θα μπορούσατε ποτέ να φανταστείτε ότι πριν από μερικά χρόνια μαίνονταν πόλεμος εδώ γύρω», ανέφερε.

Ο κ. Δένδιας τόνισε την ανάγκη να αντιμετωπιστούν οι προκλήσεις των Δυτικών Βαλκανίων.

Για παράδειγμα όπως ανέφερε, όλοι θα θέλαμε η Βοσνία-Ερζεγοβίνη να γίνει μια ιστορία επιτυχίας, αλλά όλοι γνωρίζουμε ότι δυνητικά είναι μια πυριτιδαποθήκη και υπογράμμισε την ανάγκη όλοι να συμβάλλουν όσο μπορούν στο διάλογο Βελιγραδίου-Πρίστινας.

Αναφερόμενος στη διαδικασία διεύρυνσης της ΕΕ στα Δυτικά Βαλκάνια, υπενθύμισε πως η Ελλάδα ήταν πρώτη χώρα της περιοχής που εντάχθηκε στην ΕΕ.

«Αισθανόμαστε ότι έχουμε εκπληρώσει την υποχρέωσή μας όσον αφορά τα Ανατολικά Βαλκάνια: Ρουμανία, Βουλγαρία. Αλλά και τα Δυτικά Βαλκάνια χρειάζονται τη βοήθεια της Ελλάδας, της Κροατίας και των άλλων μελών για να εκπληρώσουν το ευρωπαϊκό τους μέλλον», υπογράμμισε.

Ο υπουργός Εξωτερικών τόνισε πως οι διαπραγματεύσεις με την Αλβανία και τη Βόρεια Μακεδονία έχουν καθυστερήσει πολύ και το γεγονός ότι έχουμε νέες υποψηφιότητες, όπως η Ουκρανία «δεν πρέπει να επιτρέψει να ξεχάσουμε πόσο σημαντικό είναι για την Αλβανία και τη Βόρεια Μακεδονία να ξεκινήσουν αυτή τη διαδικασία».

«Πρέπει να δείξουμε ότι η ΕΕ είναι σε θέση να εκπληρώσει τις υποσχέσεις της. Και υπάρχουν και άλλες υποσχέσεις που πρέπει να εκπληρωθούν, όπως για παράδειγμα η απελευθέρωση των θεωρήσεων για το Κοσσυφοπέδιο από την ΕΕ, την οποία δεν έχουμε εκπληρώσει», ανέφερε.

«Η ΕΕ πρέπει να είναι πολύ πιο παρούσα στα Δυτικά Βαλκάνια», υπογράμμισε. «Πρέπει να εξετάσουμε τη δημιουργία περισσότερης διασυνδεσιμότητας μεταξύ μας με κάθε είδους τρόπους».

«Αν αυτή τη στιγμή ξεκινήσετε από την Τεργέστη και οδηγήσετε κατά μήκος της Αδριατικής, δεν μπορείτε να καταλήξετε εύκολα στη Μάνη, που είναι το νότιο τελικό σημείο της ηπειρωτικής Ελλάδας. Θα πρέπει να έχουμε έναν αυτοκινητόδρομο που να συνδέει τους πάντες», ανέφερε.

Τόνισε ακόμη την ανάγκη να υπάρχει ενεργειακή διασυνδεσιμότητα, ιδιαίτερα μετά τη ρωσική εισβολή. Υπενθύμισε πως ο πρωθυπουργός εγκαινίασε χθες τον IGB, τον διασυνδετήριο αγωγό με τη Βουλγαρία και την ανάγκη να υπάρξουν ακόμα περισσότερα έργα που θα μας βάλουν όλους σε ένα κοινό δίκτυο.

«Ένα πράγμα είναι σαφές: μέσω της συνδεσιμότητας και της συνεργασίας μπορούμε να οικοδομήσουμε ένα λαμπρό μέλλον για την περιοχή μας», κατέληξε.

