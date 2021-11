CureVac: Ξεκινάει δοκιμές δεύτερου εμβολίου μετά την αποτυχία του πρώτου

Η γερμανική εταιρεία βιοτεχνολογίας CureVac ανακοίνωσε πως οι κλινικές δοκιμές για το εμβόλιο δεύτερης γενιάς του COVID-19 αναμένεται να ξεκινήσουν μέσα στους επόμενους μήνες, σύμφωνα με το Reuters.

Η εταιρεία δημοσίευσε δεδομένα που έδειξαν ότι το εμβόλιο επόμενης γενιάς, CV2CoV, παρήγαγε εξουδετερωτικά αντισώματα σε πιθήκους που ήταν συγκρίσιμα με αυτά που παράγονται από το εγκεκριμένο εμβόλιο της Pfizer. Η αποτελεσματικότητα ήταν επίσης μεγαλύτερη από το εμβόλιο πρώτης γενιάς της εταιρείας.

