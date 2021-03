«Χρυσή» συμφωνία 110 δισ. για τα τηλεοπτικά δικαιώματα του NFL!

Την απόλυτη κυριαρχία του στο αθλητικό και τηλεοπτικό τοπίο των ΗΠΑ υπενθύμισε το NFL, μετά τη νέα συμφωνία για τα δικαιώματα του δημοφιλέστερου πρωταθλήματος της χώρας. Η λίγκα επιβεβαίωσε τα νέα «χρυσά» συμβόλαια με τα δίκτυα CBS, ESPN/ABC, Fox, NBC και Amazon, τα οποία από το 2023 ως το 2033 θα προσφέρουν σχεδόν 110 δισεκατομμύρια δολάρια, για τη μετάδοση όλων των αγώνων!

Το CBS Sports θα διατηρήσει τα δικαιώματα της περιφέρειας American Football Conference (AFC), με το πακέτο των κυριακάτικων μεσημεριανών αναμετρήσεων. Ολα τα ματς αυτής της «ζώνης» θα μεταδίδονται είτε από το CBS είτε μέσω streaming από το Paramount+, τη νέα υπηρεσία του καναλιού. Το δίκτυο ESPN, το οποίο ανήκει στην εταιρία Disney, εξασφάλισε το Monday Night Football, ενώ το «αδερφάκι» του, το ABC, θα μεταδώσει στο διάστημα της 11ετίας δύο τελικούς Super Bowl (2026 και 2030).

Οι αγώνες της περιφέρειας National Football Conference (NFC) παρέμειναν στο Fox Sports, μετά την επέκταση της συμφωνίας για το πακέτο των μεσημεριανών αγώνων της Κυριακής. Παράλληλα, θα προσφέρει και πρόγραμμα στην πλατφόρμα streaming Tubi. Το NBC θα συνεχίσει την παραγωγή και μετάδοση του «φιλέτου» του Sunday Night Football, με «πάσα» αγώνων και στη διαδικτυακή πλατφόρμα της Peacock.

