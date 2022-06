C-ity Connect: Πρωτοβουλία ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για την έγκαιρη διάγνωση της ηπατίτιδας

Στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για την ηπατίτιδα – C-ity Connect – πραγματοποιήθηκε την περασμένη εβδομάδα οδοιπορικό σε 3 πόλεις της βορείου Ελλάδας.

Μετά την υλοποίηση της δράσης στη Θεσσαλονίκη και στα Ιωάννινα, η Ελληνική Εταιρεία Μελέτης του Ήπατος (ΕΕΜΗ), o Σύλλογος Ασθενών Ήπατος Ελλάδος Προμηθέας και η βιοφαρμακευτική εταιρεία Gilead Sciences χάραξαν αυτή τη φορά διαδρομή για τη βόρεια Ελλάδα.

Με κεντρικό μήνυμα «Κάνε την εξέταση για την Ηπατίτιδα C τώρα» κάλεσαν όλους τους πολίτες της Καβάλας, της Κομοτηνής και της Αλεξανδρούπολης που είναι γεννημένοι μεταξύ 1945 και 1980 να κάνουν την εξέταση για την ηπατίτιδα B και C.

Συγκεκριμένα, στην κεντρική πλατεία κάθε πόλης σε ειδικά διαμορφωμένα περίπτερα, επίσημοι φορείς και το ευρύτερο κοινό, είχαν την ευκαιρία να ενημερωθούν αναφορικά με τη σιωπηλή νόσο και τους τρόπους πρόληψης και έγκαιρης διάγνωσης. Την δράση συνόδευε κινητή μονάδα πραγματοποίησης προσυμπτωματικών ελέγχων, όπου οι πολίτες είχαν την ευκαιρία να εξεταστούν δωρεάν.

Ο κ. Σάββας Χαραλαμπίδης, Γενικός Διευθυντής της Gilead Sciences Ελλάδος & Κύπρου δήλωσε: «Η Gilead Sciences, σε συνεργασία πάντα με σημαντικούς φορείς θέτει σε πρώτο πλάνο την εξάλειψη της χρόνιας ηπατίτιδας C στην Ελλάδα, στηρίζοντας διαρκώς και αμείωτα την έγκαιρη διάγνωση και τη διασύνδεση των ασθενών με την φροντίδα. Στόχος μας είναι να ταξιδέψουμε σε όλη τη χώρα για να ενημερώσουμε και κινητοποιήσουμε όσο το δυνατόν περισσότερο κόσμο να κάνει την εξέταση για την Ηπατίτιδα C. Έτσι μόνο μπορούμε να προσμένουμε ότι θα επιτευχθεί η βελτιστοποίηση της αντιμετώπισης και τελικώς της εκρίζωσης της νόσου μέχρι το 2030, σύμφωνα με το στόχο που έχει θέσει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας».

Ο κ. Ιωάννης Ελευσινιώτης, Πρόεδρος της ΕΕΜΗ τόνισε: «Η ενημέρωση και η ευαισθητοποίηση των πολιτών και των τοπικών κοινωνιών σχετικά με την ηπατίτιδα C, αποτελεί προτεραιότητα για την Ελληνική Εταιρεία Μελέτης Ήπατος, η οποία υλοποιεί στοχευμένες δράσεις και πρωτοβουλίες. Οι ιογενείς ηπατίτιδες και ειδικότερα η ηπατίτιδα C, αποτελούν ένα μεγάλο πρόβλημα Δημόσιας Υγείας με μεγάλες επιπτώσεις τόσο οικονομικές όσο και κοινωνικές. Η σωστή ενημέρωση του πληθυσμού, η έγκαιρη διάγνωση με την εξέταση των αντισωμάτων του ιού στα άτομα που γεννήθηκαν από το 1945-1980, η πρόσβαση όλων των ασθενών στις νεότερες θεραπείες και κυρίως η άμεση συνεργασία όλων των εμπλεκομένων για την αντιμετώπιση της νόσου, είναι απαραίτητη προϋπόθεση για να είναι η Ελλάδα κοντά στο στόχο για την εξάλειψη της ηπατίτιδας C μέχρι το 2030».

Ο κ. Γιώργος Καλαμίτσης, Πρόεδρος του Συλλόγου Ασθενών Ήπατος Ελλάδος ανέφερε σχετικά: «Η Ηπατίτιδα C αποτελεί ένα σοβαρότατο πρόβλημα δημόσιας υγείας. Σύμφωνα με τους επιστήμονες, η ηπατίτιδα C, χωρίς κατάλληλη θεραπεία προκαλεί βλάβη στο συκώτι (ίνωση), η οποία επιδεινώνεται και μπορεί να οδηγήσει σε κίρρωση, καρκίνο του ήπατος, ακόμη και σε θάνατο. Πρόκειται για μία συνήθως ασυμπτωματική πάθηση και για αυτό το λόγο πολλοί πάσχοντες δεν γνωρίζουν ότι νοσούν ενώ άλλοι καθυστερούν να μπουν σε θεραπεία θεωρώντας ότι δεν την χρειάζονται. Το C-ity Connect αφορά μια δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του γενικού πληθυσμού και είναι μεγάλη μας χαρά να συμμετέχουμε σ’ αυτή».

Την δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης τίμησαν με την παρουσία τους ο Αντιπεριφερειάρχης Υγείας Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης κ. Μωυσιάδης, ο Δήμαρχος Αλεξανδρούπολης κ. Ζαμπούκης, ο Αντιδήμαρχος Κομοτηνής κ. Λεχούδης, ο Αντιδήμαρχος Καβάλας κ. Μουμτσάκης κ.ά.