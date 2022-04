Βρετανικό ΥΠΑΜ: Οι ουκρανικές δυνάμεις συνεχίζουν να προωθούνται έναντι των ρωσικών κοντά στο Κίεβο

Οι ουκρανικές δυνάμεις συνεχίζουν να προωθούνται έναντι των ρωσικών που υποχωρούν γύρω από το Κίεβο, σύμφωνα με ανάρτηση του βρετανικού υπουργείου Άμυνας στο Twitter.

Όπως επισημαίνεται, στον βορειοδυτικό τομέα, συνεχίζονται οι προσπάθειες των ουκρανικών δυνάμεων να προχωρήσουν από το Ιρπίν προς τη Μπούχα και το Χοστομέλ. Οι ρωσικές δυνάμεις φέρονται να έχουν αποσυρθεί από το αεροδρόμιο Χοστομέλ, στο οποίο διεξάγονταν μάχες από την πρώτη ημέρα του πολέμου. Στον ανατολικό τομέα, οι Ουκρανοί έχουν ανακαταλάβει αρκετά χωριά.

Επίσης στην ανατολική Ουκρανία, οι ουκρανικές δυνάμεις έχουν εξασφαλίσει μια σημαντική οδική αρτηρία στο ανατολικό Χάρκοβο μετά από σφοδρές μάχες. Εξέλιξη που έρχεται μετά την ανακατάληψη του Τροστιανέτς στην επαρχία του Σούμι, νωρίτερα αυτή την εβδομάδα.

