Βρετανία: Στους δρόμους οι ψαράδες γιατί κόπηκαν οι εξαγωγές στην ΕΕ

Τουλάχιστον είκοσι φορτηγά μεταφοράς θαλασσινών έχουν παρκάρει στους δρόμους γύρω από τον αριθμό 10 της Ντάουνινγκ Στριτ και το βρετανικό κοινοβούλιο στο Λονδίνο, καθώς ο κλάδος βρίσκεται στα πρόθυρα της κατάρρευσης εξαιτίας της αδυναμίας συνέχισης των εξαγωγών θαλασσινών, αλλά και ψαριών, προς την Ευρωπαϊκή Ενωση μετά το Brexit.

Εξαγωγείς δηλώνουν στο Reuters ότι οι επιχειρήσεις μπορεί να μην είναι πλέον βιώσιμες μετά την εισαγωγή πιστοποιητικών υγείας, τελωνειακών εγγράφων και όλης της υπόλοιπης χαρτούρας που προσθέτει ημέρες στους χρόνους αποστολής και εκατοντάδες λίρες στο κόστος κάθε φορτίου.

Live video of lorries parking up around Westminster and in front of Downing Street. It could turn into a very aromatic day for the government. (Courtesy of 'Only Way Is Dutch' on Facebook.) ~AA pic.twitter.com/G56NHJDDqJ