Βρετανία: Η Ρωσία ενισχύει τις αμυντικές θέσεις στην κατεχόμενη νότια Ουκρανία

Η Ρωσία ενισχύει τις αμυντικές της θέσεις σε περιοχές που κατέχει στη νότια Ουκρανία, ανακοίνωσε σήμερα το βρετανικό υπουργείο Άμυνας.

Οι ενισχύσεις αυτές περιλαμβάνουν τη μετακίνηση ανθρώπινου δυναμικού και εξοπλισμού, τη δημιουργία οχυρωματικών θέσεων μεταξύ της Μαριούπολης και της Ζαπορίζια καθώς και στη Χερσώνα, ενώ οι ρωσικές δυνάμεις στη Μελιτόπολη επίσης εντείνουν τα μέτρα ασφαλείας, όπως ανέφερε το υπουργείο σε ανάρτησή του στο Twitter.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 17 July 2022



