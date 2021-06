Βραδιές με ενδιαφέρον στην Ελευσίνα

ELEUSIS 2021 © Karol Jarek

Δύο πολύ ενδιαφέρουσες εκδηλώσεις έχουν οργανωθεί στο πλαίσιο της Ελευσίνας Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης μέσα στον Ιούνιο. Οι «Νύχτες βραδύτητας» μας μιλούν για τον Χρόνο και στους «Ελεύθερους Πολιορκημένους» του Δ. Σολωμού μετέχουν και κάτοικοι της πόλης.

Με φόντο την Πανσέληνο του Ιουνίου, η πρώτη για το 2021 διοργάνωση από τις «Νύχτες Βραδύτητας» εξερευνά την έννοια του χρόνου στο σινεμά μέσα από το θρυλικό βιβλίο κινηματογραφικής θεωρίας “Transcendental Style in Film: Ozu, Bresson, Dreyer” σε μία συζήτηση με τον σκηνοθέτη Σύλλα Τζουμέρκα και τον κριτικό κινηματογράφου Αλέξανδρο Παπαγεωργίου. Συνοδεύει ο συνθέτης Γιάννης Βεσλεμές, αποδομώντας και αναδομώντας το κλασικό κομμάτι του Johann Sebastian Bach, “Air on the G String”ενώ την καλλιτεχνική επιμέλεια έχει αναλάβει ο μουσικός και σκηνοθέτης, Αλέξανδρος Βούλγαρης.

Η πρώτη διοργάνωση του Μυστηρίου 62 με τον τίτλο Νύχτες Βραδύτητας - Ομιλίες για τον Χρόνο, θέτει στο επίκεντρο την έννοια του slow cinema. Θα παρουσιαστεί στο προαύλιο του Αγίου Νικολάου, στον Αρχαιολογικό Χώρο της Ελευσίνας, ανάμεσα στο αρχαιολογικό παρελθόν και το βιομηχανικό παρόν, την Πέμπτη 24 Ιουνίου, στις 19:00.

Η βραδιά της πανσελήνου του Ιουνίου αφιερώνεται στο θρυλικό βιβλίο κινηματογραφικής θεωρίας “Transcendental Style in Film: Ozu, Bresson, Dreyer”, του Paul Schrader. Στο βιβλίο ο Paul Schrader εξηγεί τα αισθητικά εργαλεία με τα οποία οι παραπάνω σκηνοθέτες προσέγγισαν την έννοια της πνευματικότητας στο έργο τους. Συνολικά, η ανάλυση κινείται γύρω από τον επαναστατικό τρόπο με τον οποίο χειρίστηκαν τον χρόνο φτάνοντας να ορίσουν και να επηρεάσουν ανεξίτηλα αυτό που στις μέρες μας ονομάζεται «slow cinema».

Η Νύχτα Βραδύτητας (Nuit de la Lenteur) παρουσιάστηκε το 2018 για πρώτη φορά στην Ελευσίνα, σε συνεργασία με το Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος. Αυτή η βραδιά είναι μέρος μιας ετήσιας εκδήλωσης αφιερωμένης στην ανταλλαγή και κυκλοφορία των ιδεών, που διοργανώνεται από τα Γαλλικά Ινστιτούτα σε όλο τον κόσμο.

Οι Νύχτες Βραδύτητας διοργανώνονται δύο φορές το έτος, υπό το φως της πανσελήνου, και παρουσιάζουν μία σειρά πρωτότυπων ομιλιών με διακεκριμένους προσκεκλημένους, θέτοντας πάντα στο επίκεντρο την έννοια του χρόνου. Παράλληλα, κάθε εκδήλωση συνοδεύεται και από διαφορετικά πολιτιστικά δρώμενα.

Ελεύθερη Είσοδος με Δελτίο Εισόδου. Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.

Η διάθεση των Δελτίων Ελευθέρας Εισόδου ξεκινά μία (1) ώρα πριν την έναρξη της εκδήλωσης και μέχρι εξαντλήσεώς τους, στην είσοδο του χώρου (Σωτηρίου Γκιόκα 11, Πλατεία Ιεροφαντών, Εκκλησάκι Αγίου Νικολάου).

Με αφορμή την επέτειο των διακοσίων χρόνων από την Ελληνική Επανάσταση του 1821, η Ελευσίνα 2023 Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης παρουσιάζει το έργο «Οι Ελεύθεροι Πολιορκημένοι», ένα από τα κορυφαία έργα του Διονύσιου Σολωμού, σε σκηνοθεσία Ελένης Ευθυμίου, πρωτότυπη μουσική σύνθεση Σοφίας Καμαγιάννη και με τη συμμετοχή των κατοίκων της πόλης. Η παράσταση θα πραγματοποιηθεί για δύο βραδιές, την Παρασκευή 25 και το Σάββατο 26 Ιουνίου 2021 στο Παλαιό Ελαιουργείο της Ελευσίνας, στο χώρο του Πάρκινγκ. Η είσοδος είναι ελεύθερη με δελτία εισόδου και απαιτείται τηλεφωνική προκράτηση.

Η ποιητική σύνθεση είναι εμπνευσμένη από την πολιορκία του Μεσολογγίου και την ΄Εξοδο, ένα από τα γεγονότα της Ελληνικής Επανάστασης που επηρέασαν καθοριστικά την πορεία της. Η συνομιλία ανάμεσα στο παρελθόν και το παρόν, η επανανοηματοδότηση των ιστορικών γεγονότων που σημάδεψαν την πορεία του νεοελληνικού κράτους, η σχέση ανάμεσα σε εκείνους τους Πολιορκημένους και τους σημερινούς, μιας σύγχρονης πόλης με μακραίωνη ιστορία, είναι οι αναζητήσεις της site specific παράστασης που σκηνοθετεί η Ελένη Ευθυμίου, σε συνεργασία με τους ίδιους τους κατοίκους της Ελευσίνας.

Τα αιτούμενα του 1821 για ελευθερία και ο ακατάπαυστος αγώνας του ανθρώπου για αντίσταση σε οποιαδήποτε τυραννική επιβολή, όπως τα κατέγραψε ο Σολωμός στα ανολοκλήρωτα σχεδιάσματα του έργου του, παραμένουν επιταγές - με όχι πολύ μεγάλες διαφοροποιήσεις - 200 χρόνια μετά, στη συνομιλία της παράστασης με το σολωμικό κείμενο.

Η δράση εντάσσεται στο επετειακό πρόγραμμα της Ελευσίνας 2023, Πολιτιστική Πρωτεύουσας της Ευρώπης, με γενικό τίτλο «Ελευσίνα και Επανάσταση».

Η σκηνοθέτης σημειώνει: «Υπάρχει άραγε κάτι που όλες και όλους εμάς να μας ενώνει σε μία κοινή αλήθεια;

Μπορούμε ποτέ να απαλλαγούμε από το εγγενές συστατικό που μας χωρίζει και να συναντηθούμε σε κοινό όραμα και σε κοινή δράση;

Τι χρειάζεται να στερηθούμε για να γίνουν οι λέξεις «μαζί» και «αλληλεγγύη» ταυτόσημες με την αναπνοή μας;

Εδώ στην Ελευσίνα, την πόλη του Αισχύλου, της ιστορίας και των αρχαίων, της βιομηχανίας, του πολιτισμού και της βάρβαρης περιβαλλοντικής καταστροφής, τη σύγχρονη πόλη, όπου μοιράζονται κοινό τόπο άνθρωποι από όλα τα μέρη της Ελλάδας και του κόσμου…

Ένα ετερόκλητο πλήθος ανθρώπων, καθένας και καθεμία με τις δικές τους αναφορές και τα δικά τους βιώματα, στοιχειοθετούν το σύνολο των σύγχρονων πολιορκημένων. Στα χείλη τους ηχεί το κείμενο του Σολωμού, ως μία εξιστόρηση για το κοντινό παρελθόν, αλλά και το εδώ και τώρα, ένα παρόν σκληρό και αδυσώπητο και ένα μέλλον που αιωρείται από πάνω μας σαν ανάποδο ερωτηματικό.

Οι πολιορκημένοι αναμένουν, ετοιμάζονται και προβαίνουν σε μία καθολική σύγκρουση με την εξουσία, τον πολιορκητή, με ό,τι τους περιορίζει και τους στερεί τη ζωή και την αξιοπρέπεια. Και κάπου μέσα σε αυτή την σύγκρουση, ενώνονται μέσα από μία κοινή ανάγκη, σε ένα κοινό φαντασιακό, σε μία κοινή αλήθεια, αυτή του απέραντου πόθου για ελευθερία, που δεν σιγάζει, ακόμα κι αν, για να την συναντήσουμε χρειάζεται να στερηθούμε την ασφάλεια και την άνεση, ή ακόμα και την ίδια μας τη ζωή.»

Μετέχουν οι ηθοποιοί: Μυρτώ Γκόνη, Δημήτρης Δρόσος, Γιάννης Μαστρογιάννης, Θεοδοσία Σαββάκη, Γιάννης Βαρβαρέσος και οι μουσικοί: Κλαρινέτο: Γιώργος Βλάχος Ακορντεόν: Σταύρος Μιχαλόπουλος Βιολί: Γιάννης Μαστρογιάννης

οι κάτοικοι της Ελευσίνας: Μαρία Αντωνίου, Μαρία Αξυπολύτου, Γρηγόρης Ασημακόπουλος, Θάνος Βέρδης, Αγγελική Βλαχοπανάγου, Γιάννος Γαβαλάς, Αθηνά Γαβριηλάκη, Νίκος Γαλανός, Κατερίνα Γκίκα, Βανέσσα Γκλάβα, Μαρίνα Δασκάλου, Χρήστος Δεδεηλίας, Αναστασία Δρακοπούλου, Νικόλαος Δρακούλας, Ευαγγελία Ζώρζου, Βαγγέλης Κακοσαίος, Παναγιώτα Κακοσαίου, Θάλεια Καλλιαντά, Κυριάκος Καμπούρας, Σταυρούλα Κανάκη, Φρόσω Καρακίτσου, Μαρία Καρέλου, Βανάσσια Κατσανεβάκη, Σωτήρης Κατσάνος, Κατερίνα Κολιοφώτη, Γιώργος Κορδής, Θεόδωρος Κόρρας, Σοφία Λινάρδου, Μαρία Λιούρα, Σταύρος Λούρδης, Γιάννης Μαρινάκης, Νατάσσα Μενή, Γιώργος Μουρούφας, Κωνσταντίνα Μπαργιώτα, Κωνσταντίνος Προκόπας, Νότα Πλέστη, Παρασκευή Παπαδοπούλου, Μανώλης Παπούτσογλου, Ναταλία Ρουτσολιά, Μαριλένα Σαμπάνη, Κατερίνα Σαρεντζιώτου, Κώστας Σιδηρόπουλος, Σωτήρης Σιδηρόπουλος, Ζωή Σεϊτάνη, Ευαγγελία Τότσικα, Αναστασία Τσόλη, Μαρία Τσουκαλά, Αρετή Τσουμάνη, Παυλίνα Φουρκιώτη, Μαρία Χαβαριώτη, Σταύρος Χανάς, Μαρία Χαραλαμποπούλου, Εύη Χασιώτη, Μαρία Χριστοπούλου κ.ά.

Συμμετέχει η Φιλαρμονική του Δήμου Ελευσίνας.