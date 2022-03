Borderline Festival 11 - Ηλεκτρονικό, ανατρεπτικό, απρόσμενα διεθνές

Tο φεστιβάλ Borderline είναι πάντα στα όρια. Τρεις ημέρες γεμάτες πειραματισμό, αντιθέσεις και ταλαντούχα ονόματα σε τέσσερα σημεία της Αθήνας: Στέγη, Γερμανική Ευαγγελική Εκκλησία, Ρομάντσο, Πάρκο Δουργουτίου. Αφέσου στο «εδώ και στο τώρα» του ήχου.

Υπάρχει νορμάλ, κανονικό, αποδεκτό ή μη αποδεκτό στη μουσική; Και τελικά, πόσο επιζητούμε την έκπληξη ή την ανατροπή των προσδοκιών μας μέσω του ήχου και της ακρόασης; Τι είναι εκτός και τι εντός ορίων, και σε τι ακριβώς χρησιμεύουν οι διαχωριστικές γραμμές;

Αναγνωρίζοντας την πολιτική διάσταση της μουσικής έκφρασης, το φεστιβάλ Borderline της Στέγης του Ιδρύματος Ωνάση καλεί για τρεις μέρες, από 8 έως 10 Απριλίου, τους μουσικόφιλους να αμφισβητήσουν καθιερωμένες οριογραμμές και να αφεθούν στο εδώ και στο τώρα του ήχου. Θορυβώδες, χαμηλόφωνο, ήπιο, επιθετικό και πάνω από όλα τολμηρό, το τριήμερο φεστιβάλ τοποθετεί στο επίκεντρο τις συνέργειες με καλλιτέχνες και οργανισμούς που παραδοσιακά βρίσκονται εκτός του Δυτικού Κανόνα.

Πιο συγκεκριμένα, η φετινή έκδοση του Borderline συνδιαμορφώθηκε σε συνεργασία με το Space21 του Κουρδιστάν και το φεστιβάλ Irtijal της Βηρυτού, με στόχο την ενίσχυση του καλλιτεχνικού δικτύου με τη Μέση Ανατολή και την προώθηση ενός βιώσιμου και αποκεντρωμένου μοντέλου καλλιτεχνικής περιοδείας.

Η πρώτη μέρα φέρνει στο επίκεντρο δύο καθηλωτικές οπτικοακουστικές περφόρμανς στη Στέγη, με αποκορύφωμα μια περιστρεφόμενη τεράστια χορδή που εκτείνεται μέχρι την οροφή της Κεντρικής Σκηνής και σχηματίζει ένα γιγαντιαίο ελικοειδές στατικό κύμα. Ένας χορός «μεταξύ φυσικών και μεταφυσικών φαινομένων» που δεν πρέπει να χάσει κανείς.

Από τις ακουστικές συναυλίες στη Γερμανική Ευαγγελική Εκκλησία μέχρι το club night στο Ρομάντσο, και με καλλιτέχνες από την Ινδονησία, τον Λίβανο, την Σουηδία, την Ουγκάντα, την Κύπρο, το Κονγκό και την Ελλάδα, η δεύτερη μέρα του Borderline εξερευνά την ποικιλομορφία και τις αντιθέσεις στις νέες ηχητικές τάσεις, επιχειρώντας να αναδείξει τη ριζωματική υπόσταση της σύγχρονης μουσικής.

Κι αν δεν σταματάτε να αναζητάτε διαρκώς νέους ήχους και ακουστικές συχνότητες, η τρίτη μέρα του φεστιβάλ περιλαμβάνει ποδήλατα που χρησιμοποιούνται ως μουσικά όργανα, ακουστικές συχνότητες που παράγει ο κοχλίας του ακροατή, ραδιοφωνικά σήματα, ηχητικές εγκαταστάσεις, συναυλίες με το κοινό και τους μουσικούς επί σκηνής, ένα μουσικό όργανο που θυμίζει πηνίο Tesla και το δυναμικό ηλεκτρονικό σετ της Rojin Sharafi.

Το 11ο Borderline Festival ηλεκτρίζει την πόλη για ακόμα μια χρονιά με ηλεκτρονικές, ανατρεπτικές και απρόσμενα διεθνείς μουσικές από τη Μεσόγειο και τη Μέση Ανατολή.

Συντελεστές

Επιμέλεια φεστιβάλ: Μιχάλης Μοσχούτης

Παραγωγή: Στέγη Ιδρύματος Ωνάση

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Παρασκευή 8 Απριλίου

16:00-23:00 | Back Of House

Radio Crawler – μια ηχητική εγκατάσταση από τον MIZI

18:00 | Galaxy Space

Επιμέλεια πέρα από σύνορα – συζήτηση πάνελ με τους Sharif Sehnaoui (Irtijal Festival, Βηρυτός), Hardi Kurda (Space21, Κουρδιστάν), Μιχάλη Μοσχούτη (Borderline Festival, Αθήνα) και Cedrik Fermont (Syrphe platform)

19:30 | Φουαγιέ 4ου ορόφου

Illegal Performance από τους Duo Moment (Hardi Kurda & Khabat Abas)

20:30 | Κεντρική Σκηνή

SpaceTime Helix από τη Michela Pelusio

Οι Roly Porter & MFO παρουσιάζουν το Kistvaen (συμμετέχει η Mary-Anne Roberts)

22:30 | Μικρή Σκηνή

Passport, With You & Sharif Sehnaoui

Radio Tweets (Ute Wassermann & Birgit Ulher)

Σάββατο 9 Απριλίου

16:00-23:00 | Back Of House

Radio Crawler – μια ηχητική εγκατάσταση από τον MIZI

16:00 | Galaxy Space

Multimodal Community Composition Project Athens (παρουσίαση & πρώτη προβολή βίντεο) | ARTéfacts ensemble / Syrian & Greek Youth Forum / acte vide

19:00 | Γερμανική Ευαγγελική Εκκλησία

APLOMB (Άντρια Νικοδήμου & Μαρίνα Ταντανόζη)

Ellen Arkbro

22:00 | Club night | Ρομάντσο

Cedrik Fermont & Elyse Tabet

Evita Manji

MC Yallah & Debmaster

Gabber Modus Operandi

Κυριακή 10 Απριλίου

17:00-23:00 | Back Of House

Radio Crawler – μια ηχητική εγκατάσταση από τον MIZI

17:00 | Galaxy Corner

Η χρήση του ραδιοφώνου σε σύγχρονες ηχητικές καλλιτεχνικές πρακτικές και επιτελέσεις – συζήτηση πάνελ με τους Hardi Kurda, Γιώργο Μυζήθρα και Δανάη Στεφάνου

18:00 | Πάρκο Δουργουτίου (Γήπεδο μπάσκετ)

The Bike Ensemble - Daniel Davidovsky με μια ομάδα μαθητών από το Μουσικό Σχολείο Παλλήνης (συντονισμός ομάδας μαθητών: Βάλια Χριστοπούλου)

19:30 | Κεντρική Σκηνή

Σοφία Ζαφειρίου

Thomas Ankersmit

21:00 | Φουαγιέ 4ου ορόφου

Illegal Performance από τους Duo Moment (Hardi Kurda & Khabat Abas)

21:30 | Μικρή Σκηνή

Ο Γιώργος Μωραΐτης παρουσιάζει το Finis Terrae

Rojin Sharafi

Αναλυτικό πρόγραμμα

Παρασκευή 8 Απριλίου

Υπάρχουν μουσικά σύνορα; Κι αν ναι, τι είναι εντός και τι εκτός ορίων; Η πρώτη μέρα του Borderline Festival 11 ήρθε για να καταρρίψει τους Δυτικούς μουσικούς κανόνες παντρεύοντας τον παγανισμό με τη σύγχρονη τεχνολογία. Κινηματογραφικά πλάνα από την Αγγλία συναντούν το δάσος Μπιαλοβιέζα της Πολωνίας και το Westland της Ολλανδίας, με αποκορύφωμα έναν χορό φυσικών και μεταφυσικών φαινομένων στην Κεντρική Σκηνή.

Στο επίκεντρο της πρώτης ημέρας του φεστιβάλ δύο καθηλωτικές οπτικοακουστικές περφόρμανς στην Κεντρική Σκηνή της Στέγης. Στο “Kistvaen” των Roly Porter & MFO, κινηματογραφικά πλάνα από το Ντάρτμουρ της Αγγλίας, το Τόκιο, το δάσος Μπιαλοβιέζα της Πολωνίας και το Westland της Ολλανδίας αποτυπώνουν τις παγανιστικές μας ρίζες σε παράλληλο χρόνο με την ολοένα πιο κυρίαρχη εικονική διάσταση της σύγχρονης πραγματικότητας. Στο “SpaceTime Helix”, μια περιστρεφόμενη τεράστια χορδή εκτείνεται μέχρι την οροφή της Κεντρικής Σκηνής και σχηματίζει ένα γιγαντιαίο ελικοειδές στατικό κύμα το οποίο, σύμφωνα με τη Michela Pelusio, αναπαριστά τον «χορό μεταξύ φυσικών και μεταφυσικών φαινομένων».

16:00-23:00 | Back Of House

Radio Crawler – μια ηχητική εγκατάσταση από τον MIZI

Το “Radio Crawler” είναι ένα εν εξελίξει πρότζεκτ πειραματικής ραδιοφωνικής τέχνης. Πρόκειται για ένα πολυμορφικό έργο, το οποίο μέσω ενός αλγοριθμικού συστήματος εξερευνά την τεχνολογία, τις ιδέες και το περιεχόμενο των βραχέων ραδιοφωνικών κυμάτων. Το λογισμικό ελέγχει αλγοριθμικά και συνδυάζει τέσσερις κλώνους του διαδικτυακού δέκτη βραχέων του ολλανδικού πανεπιστημίου του Τβέντε. Από τη μείξη και τη μετάδοση των πολλαπλών ροών, προκύπτει ένα μετα-ραδιόφωνο το οποίο μεταδίδεται ζωντανά από τέσσερις μικροπομπούς στον χώρο της εγκατάστασης με δέκτες διάφορα «τραυματισμένα» αναλογικά ραδιόφωνα.

Ο συνδυασμός των αναλογικών βραχέων με τη νεότερη τεχνολογία της ραδιοεπικοινωνίας μέσω λογισμικού (SDR), δημιουργεί ένα χρονικό και τεχνολογικό κράμα, ένα υβριδικό μέσο με μεικτές ιδιότητες. Το “Radio Crawler” σαρώνει τη ζώνη υψηλής συχνότητας, αποκαλύπτοντας μεταδόσεις ραδιοερασιτεχνών, κώδικες Μορς, NAVTEX, κρυπτογραφημένα μηνύματα, εμπορικούς ραδιοφωνικούς σταθμούς, συσκευές παρεμπόδισης και σήματα χρόνου, ανάμεσα σε άλλες ιδιαίτερες μεταδόσεις βραχέων.

18:00 | Galaxy Space

Επιμέλεια πέρα από σύνορα – συζήτηση πάνελ με τους Sharif Sehnaoui (Irtijal Festival, Βηρυτός), Hardi Kurda (Space21, Κουρδιστάν), Μιχάλη Μοσχούτη (Borderline Festival, Αθήνα) και Cedrik Fermont (Syrphe platform)

Οι επιμελητές των συνεργαζόμενων μουσικών φεστιβάλ (Irtijal, Space21 και Borderline) συνομιλούν με τον δημιουργό της African and Asian Alternative Database της Syrphe για την ανάπτυξη δικτύων με φορείς της Μέσης Ανατολής, αλλά και για τη σημασία ανάδειξης καλλιτεχνών που βρίσκονται εκτός των καθιερωμένων καναλιών προώθησης.

Μέρος του προγράμματος Sounds Now. Με τη συγχρηματοδότηση από το πρόγραμμα «Δημιουργική Ευρώπη» της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

19:30 | Φουαγιέ 4ου ορόφου

Illegal Performance από τους Duo Moment (Hardi Kurda & Khabat Abas)

Τι σημαίνει «παράνομο» από καλλιτεχνική άποψη; Με όλους τους κανόνες που ορίζουν την καθημερινότητά μας, πώς μπορούν ο ήχος και η μουσική να συμβάλουν σε έναν χώρο ελευθερίας; Με τη χρήση οργάνων κατασκευασμένων από τον Hardi Kurda (Διαδραστική Ραδιοφωνική Κεραία, Radiola Springs με εξαρτήματα παλιών ραδιοφώνων) και τη Khabat Abas (Shellbomb τσέλο), η “Illegal Performance” επιχειρεί να στοχαστεί πάνω σε αυτά τα ερωτήματα μέσα από ιστορίες Μετανάστευσης και Πολέμου που εμβαπτίζουν την τοπική κουλτούρα, καλώντας μας να ξανασκεφτούμε και να ξανακούσουμε σχετικά υλικά και ήχους. Αυτό ίσως μπορεί να λειτουργήσει σαν μια αναλογία για μια πιο σύνθετη και λεπτών αποχρώσεων εικόνα των κοινωνικών και πολιτικών προκλήσεων της εποχής μας. Η “Illegal Performance” είναι ένα πρότζεκτ του Κουρδοσουηδού συνθέτη και ερευνητή Hardi Kurda, ιδρυτή του Space21 και συνεργάτη του Borderline Festival 2022.

20:30 | Κεντρική Σκηνή

SpaceTime Helix από τη Michela Pelusio

Το “SpaceTime Helix” είναι μια ιδιοτοπική οπτικοακουστική περφόρμανς με μια περιστρεφόμενη τεράστια χορδή να εκτείνεται μέχρι την οροφή της Κεντρικής Σκηνής και να σχηματίζει ένα γιγαντιαίο ελικοειδές στατικό κύμα. Η επιφάνεια είναι λαμπερή και διάφανη, με κύματα να τη διατρέχουν, που εξαφανίζονται στο μέλλον, όλο και πιο μακριά στον χωροχρόνο. Μια λευκή χορδή, μια γραμμή, ένα όριο μετασχηματίζεται σε ένα γιγαντιαίο περιστρεφόμενο στατικό κύμα, ένα τεράστιο ελικοειδές που ενώνει τη γη με τον ουρανό. Ένας δονούμενος χορός μεταξύ φυσικών και μεταφυσικών φαινομένων, που προκαλεί αμφιβληστροειδική επιμονή της όρασης και ένα συναισθητικό ταξίδι για όσους παγιδευτούν στη δίνη του.

Οι Roly Porter & MFO παρουσιάζουν το Kistvaen (συμμετέχει η Mary-Anne Roberts)

Το “Kistvaen” είναι μια περφόρμανς που αντιπαραθέτει αρχέγονα μοτίβα –στοιχεία και εποχές, ήλιο και φεγγάρι, θεούς και μαγεία– με τη ζωή κατά τον 21ο αιώνα σε σχεδιασμένα περιβάλλοντα και σε μια ολοένα πιο εικονική ύπαρξη. Κομβική θέση στο έργο έχουν οι Kists, οι νεολιθικές τοποθεσίες στο Ντάρτμουρ της νοτιοανατολικής Αγγλίας, και τα τραγούδια μιας τελετουργικής ταφής που ερμηνεύει ζωντανά η Mary-Anne Roberts των Bragod. Η μουσική, σε σύνθεση του Roly Porter, θολώνει τα όρια μεταξύ ηχογράφησης πεδίου, φολκ ενορχήστρωσης και επεξεργασίας ψηφιακού ήχου, ενώ η σκηνογραφία του Marcel Weber αναμειγνύει υποσυνείδητα σκηνικά και φωτιστικά εφέ με κινηματογραφικές εικόνες. Οι λήψεις, γυρισμένες σε πραγματικές τοποθεσίες στο Ντάρτμουρ και στο δάσος Μπιαλοβιέζα της Πολωνίας, στη Westland της Ολλανδίας και στο Τόκιο, προκαλούν άχρονα εσωτερικά αισθήματα και ανακαλούν εικόνες από το υποσυνείδητο. Οι παγανιστικές μας ρίζες είναι άρρηκτα συνυφασμένες με το κυριαρχούμενο από την τεχνολογία παρόν μας.

22:30 | Μικρή Σκηνή

Passport, With You & Sharif Sehnaoui

Στο πλαίσιο της συνεργασίας με το Irtijal της Βηρυτού, ο ιδρυτής του φεστιβάλ, κιθαρίστας και συνθέτης Sharif Sehnaoui συμπράττει με μια ομάδα νέων μουσικών της αθηναϊκής πειραματικής σκηνής. Το έργο που θα παρουσιάσουν βασίζεται σε μια νέα γραφική παρτιτούρα του Sehnaoui, η οποία εξερευνά τον ρόλο της ηχητικής μίμησης και της επανάληψης στον ελεύθερο αυτοσχεδιασμό. Η δημιουργία του σχήματος Passport, With You, καθώς και οι πρόβες με τον Sharif Sehnaoui, πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο της συνεργασίας της Στέγης με τον χώρο έρευνας παραστατικών τεχνών και μουσικής Ον Off Στούντιο.

Άρτεμις Βαβάτσικα (ακορντεόν), Νίκη Κοκκόλη (άλτο σαξόφωνο), Δήμητρα Κουστερίδου (ηλεκτρονικά), Γιώργος Σταυρίδης (κρουστά), Γιώργος Στενός (σαξόφωνο και ηλεκτρονικά), Sharif Sehnaoui (κιθάρα)

Radio Tweets (Ute Wassermann & Birgit Ulher)

Οι Radio Tweets είναι ηχητικές συνένοχοι. Η Birgit Ulher προβάλλει ραδιοφωνικούς ήχους στην τρομπέτα, η οποία γίνεται έτσι συγχρόνως πομπός και δέκτης. Χρησιμοποιεί αντικείμενα καθημερινής χρήσης, καθώς και μεταλλικά φύλλα που τα κρατά μπροστά από την καμπάνα της τρομπέτας, δημιουργώντας έτσι πολυφωνικούς και χωριστούς ήχους. Η Ute Wassermann καμουφλάρει το τραγούδι της με σφυρίχτρες πουλιών, εβραϊκή άρπα, αντικείμενα και διάφορα μικρόφωνα και δημιουργεί ένα υβριδικό φωνητικό όργανο με ηχοχρώματα ταλαντώσεων, που αποσυντίθεται σε έναν ηχητικό κόσμο πουλιών, ηλεκτρονικών, μηχανών και κατακερματισμένης γλώσσας. Οι δύο μουσικοί αλληλοσυμπληρώνονται με ιδανικό τρόπο, ως προς τον συγχρονισμό και το ηχόχρωμα, στους ασυμβίβαστα συντονισμένους αλλά πάντα απρόσμενους αυτοσχεδιασμούς τους.

Σάββατο 9 Απριλίου

Τι κοινό έχουν η Γερμανική Ευαγγελική Εκκλησία με το νυχτερινό club Ρομάντσο; Πόσες ημέρες χρειάζεσαι για να ταξιδέψεις από την Ινδονησία στη Βηρυτό, τη Σουηδία, την Ουγκάντα, την Κύπρο και, φυσικά, την Ελλάδα; To Borderline Festival 11 απαντά πως μία ημέρα αρκεί. Συγκεκριμένα, η δεύτερη ημέρα του φεστιβάλ, όπου οι αντιθέσεις είναι headliners.

Υπάρχει νορμάλ, κανονικό, αποδεκτό ή μη αποδεκτό στη μουσική;

Από τις ακουστικές συναυλίες στη Γερμανική Ευαγγελική Εκκλησία μέχρι το club night στο Ρομάντσο, και με καλλιτέχνες από την Ινδονησία, τον Λίβανο, την Σουηδία, την Ουγκάντα, την Κύπρο, το Κονγκό και την Ελλάδα, η δεύτερη μέρα του Borderline εξερευνά την ποικιλομορφία και τις αντιθέσεις στις νέες ηχητικές τάσεις, επιχειρώντας να αναδείξει τη ριζωματική υπόσταση της σύγχρονης μουσικής.

16:00-23:00 | Back Of House

16:00 | Galaxy Space

Multimodal Community Composition Project Athens (παρουσίαση & πρώτη προβολή βίντεο) | ARTéfacts ensemble / Syrian & Greek Youth Forum / acte vide

Την άνοιξη του 2021, μουσικοί από το Syrian and Greek Youth Forum, ένα διεθνές κίνημα ενεργών πολιτών με έδρα την Αθήνα, συνάντησαν για πρώτη φορά τα μέλη του συνόλου σύγχρονης μουσικής ARTéfacts, σε μια σειρά 12 ανοιχτών συνευρέσεων. Το υλικό που προέκυψε κατά τη διάρκεια των συναντήσεων συλλέχθηκε υπό την επιμέλεια των acte vide στα “Multimodal Sound Sketches”, ένα άλμπουμ με πρωτότυπες ηχογραφήσεις, και το “Multimodal Community Scorebook”, μια συλλογή με λεκτικές και γραφικές παρτιτούρες. Η τελική συνάντηση ήταν μια άτυπη συναυλία μικρής διάρκειας, με συνθέσεις που αναπτύχθηκαν κατά τη διάρκεια των συνευρέσεων. Το βίντεο αυτής της τελευταίας συνεύρεσης, σε καταγραφή και σκηνοθεσία του Λουίζου Ασλανίδη, θα προβληθεί για πρώτη φορά στο πλαίσιο της παρουσίασης στο Borderline Festival.

Βίντεο: Λουίζος Ασλανίδης, Συντονισμός: acte vide (Γιάννης Κοτσώνης, Δανάη Στεφάνου),

Συμμετοχή: Λουίζος Ασλανίδης, Hussain Badran, Salman Duski, Guido de Flaviis, Kareem Al Kabbani, Κώστας Σερεμέτης, Σπύρος Τζέκος, Θοδωρής Βαζάκας, Becka Wolfe

Μέρος του προγράμματος Sounds Now. Με τη συγχρηματοδότηση από το πρόγραμμα «Δημιουργική Ευρώπη» της Ευρωπαϊκής Ένωσης

19:00 | Γερμανική Ευαγγελική Εκκλησία

APLOMB (Άντρια Νικοδήμου & Μαρίνα Ταντανόζη)

Οι APLOMB είναι ένα αυτοσχεδιαστικό ντούο, σύγκλιση δύο μοναδικών φωνών, της Μαρίνας Ταντανόζη στο φλάουτο και της Άντριας Νικοδήμου στο βιμπράφωνο. Η ιστορία τους, σε ό,τι αφορά τη μουσική δημιουργία αλλά και την ίδια τη ζωή, εδράζεται πάνω στην κοινή αγάπη τους για τον αυτοσχεδιασμό και τη σύνθεση και ανατροφοδοτείται από ποικίλα μουσικά λεξιλόγια: από κλασική έως πειραματική και μουσική της Ανατολικής Μεσογείου. Ο ήχος τους είναι παλλόμενος, ζωηρός, ηλεκτρικός, ενώ ακολουθεί απρόσμενες αλλαγές. Ξεδιπλώνεται, καλλιεργείται και διαμορφώνεται έχοντας καταβολές στο εδώ και τώρα. Το φλάουτο και το βιμπράφωνο παράγουν και τα δύο τόνους που ομοιάζουν στενά με τα ημιτονοειδή κύματα, τις πιο καθαρές δονήσεις στον ήχο. Κάθε ηχόχρωμα είναι μια κατασκευή από ημιτονοειδή κύματα που χτυπούν το ένα το άλλο προκειμένου να παράξουν μια νέα κυματομορφή. Η μουσική του ντουέτου είναι μια χειρονομία κοινής ανάσας, πέρα από κάθε αισθητική ιδέα.

Ellen Arkbro

Η Ellen Arkbro ερμηνεύει ένα νέο έργο για το όργανο της Γερμανικής Ευαγγελικής Εκκλησίας. Στη μουσική της, ο αρμονικός ήχος αλληλεπιδρά με την ακουστική αρχιτεκτονική του χώρου και αλλάζει σε διάφορες κατευθύνσεις όταν ο ακροατής μετακινείται μέσα στον ήχο. Οι συγχορδιακές υφές της ξεδιπλώνονται σαν αόρατα γλυπτά – διαμαντοειδείς σχηματισμοί για τον ακούοντα νου.

22:00 | Club night | Ρομάντσο

Cedrik Fermont & Elyse Tabet

Το φετινό club night του Borderline ξεκινάει με την ιδιαίτερη σύμπραξη της Λιβανέζας Elyse Tabet και του γεννημένου στο Κονγκό Cedrik Fermont. Αιχμηροί ηλεκτρονικοί ήχοι, αποδομημένα beats, ψηφιακές αλλά και αναλογικές υφές συνθέτουν ένα συνεχώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον, το οποίο ακροβατεί μεταξύ της ηλεκτροακουστικής και της dance μουσικής.

Evita Manji

Συνδυάζοντας αιθέρια φωνητικά με σκληρούς συνθετικούς ήχους, η μουσική της Evita Manji έχει ήδη από τις πρώτες κυκλοφορίες ξεχωρίσει για τον ιδιαίτερα λεπτομερή ηχητικό της σχεδιασμό. Με εμφανίσεις σε σημαντικά διεθνή φεστιβάλ, όπως το Unsound της Κρακοβίας, η ανερχόμενη μουσικός παρουσιάζει στο φετινό Borderline Festival ένα πολυαναμενόμενο από την τοπική σκηνή live act.

MC Yallah & Debmaster

Σταθερό μέλος της εκρηκτικής ομάδας Nyege Nyege της Καμπάλα και με μια πορεία 20 ετών στη hip-hop σκηνή, η MC Yallah δεν χρειάζεται ιδιαίτερες συστάσεις. Ένα πράγμα είναι σίγουρο: ότι μαζί με τον Γάλλο παραγωγό Debmaster θα ξεσηκώσουν το κοινό του φετινού φεστιβάλ.

Gabber Modus Operandi

Οι Gabber Modus Operandi βρίσκονται στο μοναδικό σημείο όπου η ηλεκτρονική μουσική και το footwork συναντούν την ινδονησιακή τελετουργική μουσική και ενώ τα BPM φτάνουν στα άκρα. Το ινδονησιακό ντουέτο θα προσφέρει ένα απόλυτα δυναμικό κλείσιμο του club night.

Κυριακή 10 Απριλίου

Μουσικά όργανα που δεν έχετε ξανακούσει, ξεχωριστές ηχητικές εγκαταστάσεις, συναυλίες, ακόμα και οι ήχοι που παράγουν τα ίδια μας τα αυτιά. Η τρίτη μέρα του Borderline Festival 11 ανατρέπει κάθε προσδοκία για τα όρια του ήχου και της μουσικής με ένα πρόγραμμα που δεν πρέπει να χάσετε.

Ποδήλατα που χρησιμοποιούνται ως μουσικά όργανα, ακουστικές συχνότητες που παράγει ο κοχλίας του ακροατή, ραδιοφωνικά σήματα, ηχητικές εγκαταστάσεις, συναυλίες με το κοινό και τους μουσικούς επί σκηνής, ένα μουσικό όργανο που θυμίζει πηνίο Tesla και το δυναμικό ηλεκτρονικό σετ της Rojin Sharafi συνθέτουν το εκλεκτικό πρόγραμμα της τελευταίας μέρας του Borderline Festival.

17:00-23:00 | Back Of House

17:00 | Galaxy Corner

Η χρήση του ραδιοφώνου σε σύγχρονες ηχητικές καλλιτεχνικές πρακτικές και επιτελέσεις – συζήτηση πάνελ με τους Hardi Kurda, Γιώργο Μυζήθρα και Δανάη Στεφάνου

Πόσο χρήσιμο μπορεί να είναι σήμερα το αναλογικό ραδιόφωνο για καλλιτέχνες οι οποίοι συμπορεύονται με τις νέες μουσικές τάσεις; Ο Hardi Kurda και ο Γιώργος Μιζήθρας (MIZI), επιμένουν στη δημιουργική χρήση του ραδιοφώνου και συζητούν με τη Δανάη Στεφάνου για τις ιδιαιτερότητες ενός μέσου που, ενώ εκλείπει στην καθημερινότητά μας, παραμένει επίκαιρο στις τέχνες.

18:00 | Πάρκο Δουργουτίου (Γήπεδο μπάσκετ)

The Bike Ensemble - Daniel Davidovsky με μια ομάδα μαθητών από το Μουσικό Σχολείο Παλλήνης (συντονισμός ομάδας μαθητών: Βάλια Χριστοπούλου)

Ο συνθέτης Daniel Davidovsky μετατρέπει ποδήλατα σε μουσικά όργανα. Χρησιμοποιώντας ειδικά μικρόφωνα και πετάλια επεξεργασίας ήχου, ο Ισραηλινός καλλιτέχνης συνθέτει ιδιότροπα μουσικά έργα από τους μηχανικούς και επαναλαμβανόμενους ήχους που παράγουν τα διαφορετικά μέρη των ποδηλάτων. Στο πλαίσιο του φετινού Borderline, ο Davidovsky, μαζί με μια ομάδα δέκα μαθητών από το Πειραματικό Μουσικό Γυμνάσιο-Λύκειο της Παλλήνης, θα παρουσιάσει ένα νέο μουσικό έργο το οποίο φέρνει μαζί τη σύνθεση, τον αυτοσχεδιασμό και την αγάπη για το ποδήλατο.

19:30 | Κεντρική Σκηνή

Σοφία Ζαφειρίου

Η μουσικός και sound artist Σοφία Ζαφειρίου θα παρουσιάσει μια αντιθεαματική σύνθεση τετραφωνικού ηλεκτρονικού ήχου, σε ανοιχτή αναζήτηση του πολλαπλού.

Thomas Ankersmit

Ο Ankersmit διερευνά διαφορετικές λειτουργίες ακρόασης: όχι μόνο για το ποιοι ήχοι ακούγονται και πότε, αλλά επίσης και πώς και πού βιώνονται οι ήχοι (στο δωμάτιο, στο σώμα, κάπου κοντά). Οι αποκαλούμενες ωτακουστικές εκπομπές (ήχοι που εκπορεύονται από το εσωτερικό του εγκεφάλου, παραγόμενοι από τα ίδια τα αυτιά) διαδραματίζουν πρωτεύοντα ρόλο. Όταν δυναμώνουν, το υλικό μετακινείται πέρα από τα ηχεία και αρχίζει να ενεργοποιεί πρόσθετους ήχους μέσα στο μυαλό του ακροατή, ήχους που δεν υπάρχουν στην ηχογραφημένη μουσική. Αν σκεπάσουμε τα αυτιά με τα χέρια και με ελαφριές κινήσεις του κεφαλιού, αυτό βοηθάει επίσης να ζωντανέψουμε τους συγκεκριμένους ήχους.

21:00 | Φουαγιέ 4ου ορόφου

21:30 | Μικρή Σκηνή

Ο Γιώργος Μωραΐτης παρουσιάζει το Finis Terrae

Η νέα σύνθεση του Γιώργου Μωραΐτη είναι ένας στοχασμός πάνω στην αντίληψη του ηχητικού περιβάλλοντος της Μεσογειακής λεκάνης, η οποία θα μπορούσε να περιγραφεί ως ένας γεωλογικός σχηματισμός, και πιο συγκεκριμένα μια ηχητική κοιλότητα πολλαπλών συντονισμών: η λεκάνη εκλαμβάνεται ως πηγή και ταυτόχρονα ως αποτέλεσμα συντονισμών. Ένας θάλαμος αντήχησης μέσα στον οποίο αντανακλάται ο ήχος, παράγοντας πολλαπλές αποχρώσεις ανατροφοδότησης, επιστροφής, περιορισμού και προσφοράς. Σαν ένα πλέγμα καθρεπτών όπου κάθε ενέργεια ή αντικείμενο πολλαπλασιάζεται ή ακόμα και παραμορφώνεται. Ο ήχος φαίνεται να είναι μια αξιόπιστη μεταφορά του πραγματικού. Ποιος είναι, λοιπόν, ο ήχος της λεκάνης αυτής; Πώς θα ακουγόταν ο ήχος αυτής της γεωπολιτισμικής πραγματικότητας; Δεν θα ήταν ένας ακουστικός χωροχρόνος όπου εξαιρετικά διαφοροποιημένα μέσα μετάβασης συνδέουν έναν τύπο υλικού με έναν άλλο, ένας χώρος που χαρακτηρίζεται από μια ποικίλη διαβάθμιση μεταλλάξεων, αλληλεπιδράσεων, επικαλύψεων, βαθμιαίας εξασθένισης, ξαφνικών μεταβολών και κρυφών σημείων διασταύρωσης;

Rojin Sharafi

Η Ιρανή Rojin Sharafi προσεγγίζει τα ηλεκτρονικά μέσα σύνθεσης και επεξεργασίας του ήχου με μια νέα και «φρέσκια» ματιά, η οποία δεν διαχωρίζει τον vintage από τον ψηφιακό ήχο ή τη musique concrète από την dance. Πιθανώς απελευθερωμένη από το βάρος της ιστορίας της ηλεκτροακουστικής παράδοσης της Δύσης, η μουσική της Rojin Sharafi κοιτάει προς το αύριο, διευρύνοντας τους ορίζοντες του πειραματικού ηλεκτρονικού ήχου.

Πληροφορίες BORDERLINE FESTIVAL 11

Χώροι

Στέγη (Κεντρική Σκηνή, Μικρή Σκηνή, Εκθεσιακός Χώρος -1, Φουαγιέ 4ου ορόφου

Back of House)

Galaxy Studio (Γαλαξία 2, πίσω από το κτίριο της Στέγης)

Ρομάντσο (Αναξαγόρα 3, Αθήνα)

Γερμανική Ευαγγελική Εκκλησία (Σίνα 66, Αθήνα 106 72)

Πάρκο Δουργουτίου (Γήπεδο μπάσκετ) (Χελντράιχ 17, Αθήνα 117 45)

Παραστάσεις:

Παρασκευή 8 Απριλίου | 18:00-23:00 | Στέγη

Σάββατο 9 Απριλίου | 16:00-00:00 | Στέγη, Γερμανική Ευαγγελική Εκκλησία, Ρομάντσο

Κυριακή 10 Απριλίου | 17:00-23:00 | Στέγη, Πάρκο Δουργουτίου (Γήπεδο μπάσκετ)

Εισιτήρια

Έναρξη προπώλησης Φιλών: 24/03 17:00

Έναρξη προπώλησης γενικού κοινού: 26/03 17:00

Δράσεις με ελεύθερη είσοδο & με εισιτήριο 5 — 12 €