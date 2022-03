Ουκρανία: Βομβαρδίζονται Λβιβ, Κίεβο, Χάρκοβο, Κραματόρσκ - Κρίσιμη επικοινωνία Μπάιντεν με Σι

Εντείνονται οι πολεμικές επιχειρήσεις των ρωσικών δυνάμεων εισβολής σε πολλές μεγάλες πόλεις της Ουκρανίας. Ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και τέσσερις τραυματίστηκαν όταν θραύσματα ρωσικού πυραύλου έπεσαν σε κτίριο κατοικιών στο βόρειο τμήμα του Κιέβου. Τρεις ακόμη νεκροί και 17 τραυματίες από τα ρωσικά πυρά σε Χάρκοβο και Κραματόρσκ. Καταστροφή εργοστασίου επισκευής αεροσκαφών σε Λβιβ, σφυροκοπήματα σε Μικολάεφ, Τσερνίχιβ. Σφίγγει περισσότερο ο κλοιός στην Μαριούπολη.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν θα έχει τηλεφωνική επικοινωνία σήμερα, Παρασκευή με τον Κινέζο ηγέτη Σι Τζινπίνγκ, καθώς η Ουάσιγκτον ασκεί πίεση στην Κίνα να μην υποστηρίξει τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, ένα βήμα που θα διευρυνθεί δραματικά το χάσμα μεταξύ του Πεκίνου και των δυτικών κυβερνήσεων, ανακοίνωσε ο Λευκός Οίκος.

Σύμφωνα με το Reuters,η επικοινωνία, έρχεται σε μια κομβική στιγμή στις σχέσεις ΗΠΑ - Κίνας και στην Ουκρανία, όπου οι ουκρανικές δυνάμεις σε μεγάλο βαθμό απέτρεψαν τη Μόσχα από το να καταλάβει οποιαδήποτε από τις μεγαλύτερες πόλεις της χώρας μέχρι στιγμής. Έως τώρα κυβέρνηση Μπάιντεν έχει εκδώσει δημόσιες και ιδιωτικές προειδοποιήσεις ότι το Πεκίνο θα αντιμετωπίσει τρομερές συνέπειες εάν παράσχει υλική υποστήριξη στον πόλεμο του Ρώσου προέδρου Βλαντιμίρ Πούτιν.

Αμερικανοί αξιωματούχοι περιέγραψαν αυτές τις συνομιλίες ως «σκληρές» και εξακολουθούν να συζητούν πώς θα αντιδράσουν εάν ο Σι δώσει στον Πούτιν στρατιωτική ή οικονομική υποστήριξη. Μέχρι στιγμής η Κίνα έχει αρνηθεί να καταδικάσει τη δράση της Ρωσίας στην Ουκρανία ή να την αποκαλέσει εισβολέα και έχει λογοκρίνει διαδικτυακό περιεχόμενο στην Κίνα που είναι φιλοδυτικό ή δυσμενές για τη Ρωσία. Το Πεκίνο, αν και δηλώνει ότι αναγνωρίζει την κυριαρχία της Ουκρανίας, είπε επίσης ότι η Ρωσία έχει θεμιτές ανησυχίες για την ασφάλεια που πρέπει να αντιμετωπιστούν.

Ο υπουργός Εξωτερικών Άντονι Μπλίνκεν είχε επισημάνει ότι η άρνηση της Κίνας να επικρίνει την εισβολή είναι εντελώς ασύμβατη με την δηλωμένη αναγνώριση του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών που υπογραμμίζει την κυριαρχία των εθνών.

Το μέτωπο της στρατιωτικής εισβολής

Ήδη από τις πρώτες πρωινές ώρες, τουλάχιστον τρεις ισχυρές εκρήξεις ακούστηκαν στην πόλη Λβιβ, στη δυτική Ουκρανία, ανέφερε το ουκρανικό τηλεοπτικό δίκτυο Κανάλι 24 μέσω της πλατφόρμας Telegram. Το τηλεοπτικό δίκτυο μεταφόρτωσε στην πλατφόρμα σύντομο βίντεο στο οποίο εικονίζεται να υψώνεται πυκνό σύννεφο καπνού στον ορίζοντα.

