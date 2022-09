Bild: Ρωσικό πυρηνικό υποβρύχιο φέρεται να βρίσκεται στη Μεσόγειο

Ένα ρωσικό πυρηνικό υποβρύχιο φαίνεται ότι βρίσκεται στη Μεσόγειο Θάλασσα και συγκεκριμένα κοντά στην Ιταλία, όπως γνωστοποιεί η Bild επικαλούμενη το Naval News.

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, δεν είναι σαφές το πόσο καιρό βρίσκεται στη Μεσόγειο. Η πιο απλή εξήγηση είναι ότι αναπτύχθηκε στην εν λόγω περιοχή για να αντικαταστήσει το καταδρομικό κλάσης Slava Marshal Ustinov, που έφυγε από τη Μεσόγειο στις 24 Αυγούστου.

Ενώ το Ustinov πλέει μεταξύ Ηνωμένου Βασιλείου και Ιρλανδίας, τραβώντας τα βλέμματα, το υποβρύχιο βρέθηκε στη Μεσόγειο χωρίς να γίνει αντιληπτό.

Παρόλα αυτά, αυτή τη στιγμή τα βλέμματα του ΝΑΤΟ φαίνεται να έχουν μετατοπιστεί στις κινήσεις του υποβρυχίου, ενώ δεν έχει ακόμα εξακριβωθεί ο ακριβής τύπος του υποβρυχίου.

***UPDATE***#Russian Navy SLAVA class cruiser and UDALOY class destroyer still loitering off Ireland /Britain. Seen in satellite image yesterday#OSINT pic.twitter.com/8fBSn7KWP4