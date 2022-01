Δελτίο τύπου: Βetshop.gr: «Το παιχνίδι όλων των παιχνιδιών»! ΚΑΛΗ ΧΡΟΝΙΑ με το τέταρτο επεισόδιο!

Η νέα χρονιά ξεκίνησε με αισιοδοξία και πολλά χαμόγελα στο Βetshop.gr!

Τη Δευτέρα 10/1 αποκαλύφθηκε το τέταρτο επεισόδιο της νέας διαφημιστικής καμπάνιας του Βetshop.gr, αφού το υπεύθυνο παιχνίδι συνεχίζει να μας προσφέρει ευκαιρίες διασκέδασης προσφέροντας χιλιάδες επιλογές και αθλητικά events σε Στοίχημα και Live Στοίχημα, αμέτρητες επιλογές τραπεζιών στο Live Casino, Game Shows, αλλά και πληθώρα Virtual Games, καθημερινές προσφορές, δώρα και εκπλήξεις για όλους.

Αυτή τη φορά, η ιστορία μας εξελίσσεται στο χώρο του σπιτιού των πρωταγωνιστών μας, που από την ... άνεση του καναπέ τους θα γνωρίσουν ακόμα μία χιουμοριστική ανατροπή και θα ζήσουν ακόμα μία ευκαιρία για παιχνίδι!

Η νέα διαφημιστική καμπάνια της στοιχηματικής ιστοσελίδας betshop.gr: «Το παιχνίδι όλων των παιχνιδιών»!, ξεκίνησε στις 2 Δεκεμβρίου 2021.

Δείτε εδώ το τέταρτο επεισόδιο: https://www.youtube.com/watch?v=EdTM-jZFj2o

Δείτε εδώ τα προηγούμενα επεισόδια

Δείτε το τρίτο επεισόδιο εδώ: https://www.youtube.com/watch?v=mJoB-AM7c9k

Δείτε το δεύτερο επεισόδιο εδώ: https://www.youtube.com/watch?v=607LByFZEJA

Δείτε το πρώτο επεισόδιο εδώ: https://www.youtube.com/watch?v=_SnWs9tOujw

Συνεχίζεται...

21+ | Αρμόδιος Ρυθμιστής ΕΕΕΠ | Κίνδυνος εθσμού & απώλειας περιουσίας | Γραμμή βοήθειας ΚΕΘΕΑ: 210 9237777 | Παίξε Υπεύθυναι

Σχετικά με το www.betshop.gr

Ο διαχειριστής της ιστοσελίδας www.betshop.gr είναι η Εταιρεία B2B GAMING SERVICES Ltd, με έδρα στη Μάλτα, αριθμό μητρώου C. 41936, και διεύθυνση: 170, Pater House, Level 1 (Suite A41), Psaila Street, Birkirkara, BKR 9077, Malta. Η B2B GAMING SERVICES Ltd έχει αδειοδοτηθεί και εποπτεύεται από την Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων (ΕΕΕΠ) με αριθμούς αδείας Τύπου 1: HGC-000026-LH και Τύπου 2: HGC-000027-LH οι οποίες εκδόθηκαν στις 5/7/2021 και ισχύουν έως 5/7/2028.