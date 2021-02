Αυτοκτόνησε ο Αμερικανός κόουτς γυμναστικής που κατηγορήθηκε για σεξουαλική κακοποίηση...

Το νέο επεισόδιο του επί ετών σκανδάλου σεξουαλικής κακοποίησης μελών των εθνικών ομάδων γυμναστικής των Η.Π.Α. έλαβε τα ξημερώματα της Παρασκευής (26/2) μία ακόμη πιο τραγική τροπή. Ο πρώην ομοσπονδιακός προπονητής. Τζον Γκέντερτ, ο οποίος αντιμετώπιζε 24 κατηγορίες για trafficking, σεξουαλικές επιθέσεις και ψευδείς καταθέσεις στην αστυνομία και επρόκειτο να παραδοθεί στις αρχές την προηγούμενη μέρα, αφαίρεσε με τα ίδια του τα χέρια τη ζωή του...

Ex-USA Gymnastics coach John Geddert, who had ties to Larry Nassar and was charged with human trafficking and sex crimes just hours ago, dies by suicide https://t.co/KfI9VvB9N1