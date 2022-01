Αρχιεπίσκοπος Ελπιδοφόρος: Μαζί, με ενότητα και ειρήνη, θα καταφέρουμε να αντιμετωπίσουμε τις προκλήσεις

«Είθε το 2022 να είναι έτος ευλογημένο από τον Κύριό μας και μια ιδιαίτερη ευλογία για εμάς και τον κόσμο γύρω μας καθώς γιορτάζουμε την εκατονταετηρίδα της Ιεράς μας Αρχιεπισκοπής. Καλή Χρονιά, με χαρά και υγεία για όλους», εύχεται από την Αμερική ο Αρχιεπίσκοπος Ελπιδοφόρος, με αφορμή την έλευση της νέας χρονιάς.

Αναλυτικά, το μήνυμα του Αρχιεπισκόπου Αμερικής:

«Αγαπητοί εν Χριστώ αδερφοί ας καλωσορίσουμε το νέο έτος, την εκατονταετηρίδα της Ιεράς μας Αρχιεπισκοπής της Αμερικής με μια δέσμευση για την ανανέωση της Εκκλησίας μας και των εαυτών μας. Δεν έχουμε ξεπεράσει τις προκλήσεις της τωρινής εποχής. Αλλά μαζί, με ενότητα και ειρήνη, θα καταφέρουμε να τις αντιμετωπίσουμε.

Το 2021 επιστρέψαμε και κάναμε μεγάλα βήματα. Μπορούμε να κάνουμε το ίδιο και στις ζωές μας στο νέο αυτό ευλογημένο έτος.

Το έτος 2022 είναι πολλά υποσχόμενο για την Εκκλησία μας στην Αμερική. Μέσω της Ελληνορθόδοξης Εκκλησίας του Αγίου Νικολάου πρόκειται να έχουμε μια εθνική παρουσία που δεν είχαμε ποτέ στο παρελθόν. Θεού επιτρέποντος, θα καθαγιάσουμε τον Ναό φέτος το καλοκαίρι στην εκατονταετηρίδα του Κληρικολαϊκού Συνεδρίου την 4η Ιουλίου.

Έχουμε τόσα να μοιραστούμε με το κοινωνικό σύνολο, όπως τους πνευματικούς θησαυρούς της Ορθοδοξίας, τις πολιτισμικές αξίες του Ελληνισμού και την αισιόδοξη συντροφικότητα της Κοινότητάς μας.

Οπότε η από καρδιάς προσευχή μου για το 2022 είναι οι εξής: να ανανεώσουμε το πνεύμα μας από τα βάθη της Ορθόδοξης Χριστιανικής μας πίστης. Να πλάσουμε την ενότητα και τη δύναμη της Ιερής μας Αρχιεπισκοπής. Και να βοηθήσουμε ώστε το φως του Χριστού να λάμψει στον κόσμο μέσω των πολύτιμων δώρων της Εκκλησίας μας.

Είθε το 2022 να είναι έτος ευλογημένο από τον Κύριό μας και μια ιδιαίτερη ευλογία για εμάς και τον κόσμο γύρω μας καθώς γιορτάζουμε την εκατονταετηρίδα της Ιεράς μας Αρχιεπισκοπής. Καλή Χρονιά, με χαρά και υγεία για όλους.»

"May 2022 truly be a year of the Grace of our Lord and a special blessing for us and the world around us, as we celebrate the one-hundredth anniversary of our Sacred Archdiocese. A happy, safe and healthy New Year to all." pic.twitter.com/jzqRcPhRuW